Координационный штаб рекомендовал президенту продлить антиковидные ограничения

По состоянию на 6 марта общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляло 12989 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12405 человек.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Координационный штаб считает необходимым продлить действующие антиковидные ограничения, об этом на совещании в Кабинете министров заявила главный санврач республики Людмила Скорик.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба провел совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции во вторник 9 марта.

"Мы рекомендуем продлить все ограничительные меры, которые действуют сейчас. Основная причина этому то, что в Абхазии не начался процесс вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Необходимо сохранить хорошие, стабильные результаты, которые у нас видны с середины февраля до сегодняшнего дня", - отметила Скорик.

Она подчеркнула, что если меры продолжат соблюдать, то в стране будут благоприятные условия для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.

При этом глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия заметил, что в Абхазии наблюдается отчетливый спад заболеваемости коронавирусом и нужно сохранить положительную динамику. По его словам, снизилось и количество обращений граждан в медучреждения с симптоматикой ОРВИ и ОРЗ.

"Нагрузка на медперсонал стационаров страны стала равномерной. Нельзя допустить изменения этих показателей в худшую сторону", - добавил Цахнакия.

Владимир Делба в свою очередь согласился с необходимостью сохранения ограничительных мер и напомнил, что важным методом борьбы с вирусом является общая вакцинация.

Предложение о продлении ограничительных мер представят на рассмотрение президенту. Глава государства примет решение о подписании соответствующего распоряжения.