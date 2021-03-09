Курс к морю: ремонт улиц в поселке Цандрипш Гагрского района завершен

СУХУМ, 9 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Асфальтирование тринадцати улиц в поселке Цандрипш завершено, рассказал корреспонденту Sputnik глава администрации Цандрипша Адгур Дасания.

"Несколько дней назад ремонт 13 улиц был завершен. Сейчас асфальтируют съезды, стыки с другими улицами и устанавливают "лежачие полицейские". Их будет около десяти на главной улице поселка (улица Октябрьская протяженностью 9,2 километра – прим.). Все эти улицы – это ответвления от Октябрьской и ведут к морю", - уточнил он.

Дасания добавил, что протяженность этих улиц от 150 до 400 метров. Общая их длина около восьми километров. Глава поселка оценил качество новых дорог на "удовлетворительно", но в целом жители Цандрипша довольны проделанной ремонтниками работой.

"Были технические сложности, которые трудно было устранить. Думаю, если эти работы проводились бы летом, то они были бы, конечно, качественнее. Также на все это повлияли погодные условия, но в любом случаи мы рады, что впервые за 30 лет после войны у нас появился свежий асфальт. Это намного лучше, чем было и мы благодарны нашему руководству за это", - подчеркнул Дасания.

Глава поселка рассказал, что большая часть заасфальтированных улиц были грунтовыми и находились в плохом состоянии. Всего в Цандрипше осталось отремонтировать еще около 30 километров улиц, некоторые жители которых слегка огорчены тем, что их обделили в этом вопросе, отметил Дасания.

"Мы их успокаиваем. Сказали, что формируется новая Инвестпрограмма, куда будут включены их улицы тоже", - рассказал он.

Ремонт дорог в Цандрипш в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии начался в конце 2020 года. Выполнил госзаказ "Дорожно-строительный комбинат", контроль возложен на Управление капитального строительства республики.

В декабре прошлого года завершили асфальтирование главной улицы поселка – Октябрьской, которая начинается на государственной границе Псоу, пролегает через Цандрипш и выходит к Республиканской трассе.

В конце февраля 2021 года был также за счет средств Инвестпрограммы был завершен ремонт дороги от центра Пицунды до Республиканской трассы.