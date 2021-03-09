Десять новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за два дня

В Абхазии
Получить короткую ссылку
258 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/15/1031142970.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210309/1031982101/Desyat-novykh-sluchaev-COVID-19-zafiksirovano-v-Abkhazii-za-dva-dnya.html
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 12977 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12420 человек.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у десяти человек из 184 протестированных за прошедшие два дня, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 человека, у 19 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 16 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 5, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 11.