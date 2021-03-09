Десять новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за два дня

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 12977 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12420 человек.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у десяти человек из 184 протестированных за прошедшие два дня, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 человека, у 19 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 16 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 5, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 11.