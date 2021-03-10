"Черноморэнерго": в Абхазии необходимо установить почти 90 тысяч счетчиков

СУХУМ, 10 мар – Sputnik. В Абхазии необходимо установить почти 90 тысяч приборов учета потребления электроэнергии, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель генерального директора "Черноморэнерго" Зураб Багапш.

По его словам, в 2010 году начался процесс установки приборов электропотребления. Примерно до 2014 года было приобретено около 18 тысяч счетчиков, 12 тысяч из них – в Сухуме. С тех пор в рабочем состоянии сохранилось примерно 70 процентов, добавил Багапш.

"На данный момент в республике необходимо установить почти 90 тысяч новых счетчиков, так как счетчики, которые были установлены в советские времена, вышли из строя. Если у населения стоят приборы, которые могут быть отключены в случае неоплаты счетов, то люди платят исправно. Оплата по ним - более 90 процентов. Наиболее актуальны для страны приборы, которые могут дистанционно передавать информацию о потреблении электричества, так как это дисциплинирует", - считает он.

По словам Багапш, в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии существует комплексный план по реконструкции сферы энергетики. Распределительные сети, которые ремонтируются по этому плану, оборудуются приборами контроля. Сейчас оснащение происходит в Ткуарчалском, Очамчырском и Гагрском районах.

Как объяснил Багапш, "Черноморэнерго" тоже устанавливает счетчики за счет собственного бюджета, но их количество ограничено финансами, примерно 100 штук в год.

"Компания ограничена в средствах, чтобы сделать это в массовом порядке, кроме того, наше законодательство в плане энергетики имеет много белых пятен, чтобы можно было привлекать инвестиции в эту отрасль. Если раньше государство уделяло энергетике большое внимание, то сейчас перестали устанавливать тысячами приборы учета. Цены на счетчики растут. Учитывая масштабы и стоимость самих приборов, их сложно покупать, потому что все свободные средства компания направляет на покупку аварийного оборудования", - сказал он.

По мнению Багапш, если бы по всей Абхазии удалось заменить старые приборы электроучета на новые, которые оперативно передавали бы информацию, то в стране высвободилось бы большое количество электроэнергии, так как граждане перестали бы бесконтрольно и нецеленаправленно потреблять электричество.

1 марта состоялось заседание комитета по государственно-правовой политике, где рассматривались поправки в Кодекс Абхазии об административных правонарушениях в части правонарушений в области электроэнергетики.

Согласно представленным поправкам, незаконное потребление электроэнергии влечет наложение штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере 20 минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности подключенного к сетям оборудования. Для должностных лиц штраф составляет тысячу минимальных размеров оплаты труда. Внесенные поправки будут обсуждены на заседании Парламента.

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