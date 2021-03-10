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"Ашана" и "Инвасодействие" окажут помощь маломобильным детям и подросткам

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В Абхазии
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Встреча директора фонда "Ашана" Мактины Джинджолия с председателем Ассоциации "Инвасодействие" Алхасом Тхагушевым состоялось в среду 10 марта.

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подписал соглашение с Ассоциацией "Инвасодействие", направленное на реализацию программы по обеспечению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия отметила, что за девять лет работы фонда большее количество детей обращаются с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

"Фонд "Ашана" направляет на обследование, лечение, реабилитацию. Но для того чтобы улучшить качество жизни таких детей, их необходимо обеспечить техническими средствами. Ранее фонд не мог оказывать такую помощь, так как нет специалистов, которые могли бы каждому подбирать необходимое техническое средство, и мы направляли родителей в другие организации", - рассказала она.

В рамках совместного проекта "Ашана" и Ассоциации "Инвасодействие" специалисты ассоциации будут индивидуально подбирать технические средства для каждого ребенка, определять стоимость и заказывать у поставщиков. "Ашана" будет объявлять сбор на приобретение средств.

"Этот проект будет полезен для многих семей, которые не могут себе позволить самостоятельно приобрести средство и облегчить жизнь своему ребенку", - добавила Джинджолия.

Председатель Ассоциации "Инвасодействие" Алхас Тхагушев отметил, что технические средства являются большой частью процесса реабилитации для маломобильных людей, чтобы они жили полноценной жизнью и могли заниматься обычными вещами.

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