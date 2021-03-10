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Администрация Бжания: Ахра Авидзба все еще числится помощником президента

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Задержание Ахры Авидзба (25)
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Sputnik Абхазия
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Основатель донецкой "Пятнашки", задержанный силовыми органами 4 марта Ахра Авидзба был назначен помощником президента Абхазии по международным связям 9 июня.

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Ахра Авидзба все еще числится в штате Администрации президента Абхазии в качестве помощника, сообщили Sputnik в пресс-службе Администрации главы государства.

"Однако в связи с возбуждением уголовного дела президент в ближайшее время примет решение о его статусе", - добавили в пресс-службе.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Возбуждено уголовное дело в отношении Ахры Авидзба и его охранников

Помощник президента Ахра Авидзба и его пять охранников были задержаны 4 марта. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору. По информации Службы госбезопасности Абхазии, Авидзба и его охранники планировали участие в попытке государственного переворота.

Сухумский городской суд 7 марта избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба и четверых его охранников - Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на один месяц. Владимир Щербаков, также являющийся охранником Авидзба и задержанный по административному правонарушению, оставался под стражей до 9 марта. В ходе судебного заседания сам Авидзба отметил, что подал заявление об отставке с должности помощника президента.

Адвокат Ахры Авидзба Инга Габилаиа намерена обжаловать решение Сухумского городского суда в Верховный суд.

Темы:
Задержание Ахры Авидзба (25)

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