Ограбление банка произошло в Сухуме

СУХУМ, 10 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. В здании дополнительного офиса "Амра-Банка" в Сухуме произошло ограбление в среду примерно в 12:20, сообщили очевидцы.

По информации сотрудников банка, в здание забежали трое неизвестных, на них были маски. Преступникам удалось вынести деньги, но о какой сумме идет речь, пока неизвестно.

По словам очевидцев, пострадавших нет. Преступники выстрелили в сторону одного из охранников, чтобы его напугать, но он не пострадал.

Сотрудники банка успели нажать кнопку вызова охраны. На вызов приехал сотрудник безопасности и увидел машину с грабителями. Они начали в него стрелять, но не попали, об этом рассказал сам охранник.

Сейчас на месте работает МВД, проходит допрос сотрудников банка.

Работники соседнего помещения рассказали, что услышали лишь звуки стрельбы и подумали, что это петарды. Выйдя на улицу, увидели суматоху, решили, что произошло какое-то ДТП, вооруженных людей или людей в масках не видели.