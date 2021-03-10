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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (37)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. В четверг 11 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь, переходящий поздним вечером в сильный дождь и дождь со снегом, в предгорьях и горах снег. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 8 до 13 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от + 2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С.

Температура морской воды +9.0°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-90 процентов.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (37)

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