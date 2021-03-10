Свыше 13 тысяч заражений коронавирусом выявлено в Абхазии за все время

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 253 человек в Абхазии, COVID-19 подтвердился у 34 из них, таким образом общее число выявленных случаев ковида выросло до 13011, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На 9 марта в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 37 человека, у 24 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - шесть, в Ткуарчалской ЦРБ - три, в Гагрской ЦРБ - девять.

От коронавируса в Абхазии скончались 203 человека. Выздоровели 12410 человек.