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Свыше 13 тысяч заражений коронавирусом выявлено в Абхазии за все время

© Sputnik / Владимир Песня
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1206)
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10 марта истекает срок очередных антиковидных ограничений в Абхазии, Координационный штаб рекомендовал президенту продлить их.

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 253 человек в Абхазии, COVID-19 подтвердился у 34 из них, таким образом общее число выявленных случаев ковида выросло до 13011, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

На 9 марта в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 37 человека, у 24 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - шесть, в Ткуарчалской ЦРБ - три, в Гагрской ЦРБ - девять.

От коронавируса в Абхазии скончались 203 человека. Выздоровели 12410 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1206)

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