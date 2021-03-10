В память об изгнанных: оливковую рощу заложили в турецком городе Коджаэли

Кефкен – турецкое побережье Черного моря, историческое место, куда в XIX столетии прибывали корабли с тысячами абхазо-адыгов. Прибрежные пещеры Кефкена стали их первым пристанищем на чужбине.

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В турецком городе Коджаэли заложили оливковую рощу в память о махаджирах, сказал в интервью Sputnik помощник представителя Абхазии в Турции Джансух Лазба.

"Сегодня на территории Турецкой Республики прошло очень знаменательное событие – в городе Коджаэли, который расположен у побережья Черного моря была проведена акция по засаживанию оливковых деревьев. Этот район был выбран потому, что более 150 лет назад, в период вынужденного переселения абхазы и адыги в самом большом количестве оказались именно здесь", - подчеркнул он.

Поэтому было принято решение разбить оливковую рощу, инициатива принадлежит Абхазскому культурному центру города Коджаэли, отметил Лазба.

© Foto / Джансух Лазба Закладка оливковое рощи в городе Коджаэли

"Огромная заслуга проведения этого мероприятия принадлежит руководителю Абхазского культурного центра Коджаэли Хасану Чичба. В мероприятии приняло участие небольшое количество людей, это связано с ограничениями из-за пандемии, тем не менее, пришли более ста человек", - сказал он.

На месте высадки деревьев ежегодно проходят мероприятия в память жертв Кавказской войны, сообщил Джансух Лазба.

В Абхазии было несколько волн махаджирства. Предпосылки трагедии были разными. В 1808 году, когда был убит владетельный князь Абхазии Келешбей, абхазский народ оказался расколот между сторонниками его сыновей князя Асланбея и князя Сафарбея. Асланбей стал править Абхазией, а брат Сафарбей выехал в Мегрелию и под покровительством своих новых родственников стал обращаться за помощью к России.

В 1810 году при помощи российских военно-морских сил удалось вытеснить Асланбея из Сухумской крепости, и спустя месяц Сафарбей приехал в Абхазию как владетельный князь. в Тот же период Абхазия вошла в состав Российской империи. Это вызвало первую волну махаджирства в истории Абхазии.

Самый большой исход населения Абхазии произошел во время русско-турецкой войны 1877-1878. Тогда насильственно в Турцию было выселено до 50 тысяч человек.

© Foto / Джансух Лазба Закладка оливковое рощи в городе Коджаэли

Длившаяся почти сто лет Русско-Кавказская война принесла неисчислимые страдания многим народам Кавказа. Война породила махаджирство – насильственное переселение народов в Турцию и другие страны Ближнего Востока.

За пределы Кавказа были насильственно выселены более 80% горцев. В 1877 году из Абхазии было выселено примерно 50 тысяч человек.

Общая численность махаджиров абхазо-абазинской принадлежности за 60–70-годы XIX века превышает 135 тысяч, а вместе с убыхами – около 180 тысяч человек.