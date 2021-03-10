В память об изгнанных: оливковую рощу заложили в турецком городе Коджаэли

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В турецком городе Коджаэли заложили оливковую рощу в память о махаджирах, сказал в интервью Sputnik помощник представителя Абхазии в Турции Джансух Лазба.
"Сегодня на территории Турецкой Республики прошло очень знаменательное событие – в городе Коджаэли, который расположен у побережья Черного моря была проведена акция по засаживанию оливковых деревьев. Этот район был выбран потому, что более 150 лет назад, в период вынужденного переселения абхазы и адыги в самом большом количестве оказались именно здесь", - подчеркнул он.
Поэтому было принято решение разбить оливковую рощу, инициатива принадлежит Абхазскому культурному центру города Коджаэли, отметил Лазба.
"Огромная заслуга проведения этого мероприятия принадлежит руководителю Абхазского культурного центра Коджаэли Хасану Чичба. В мероприятии приняло участие небольшое количество людей, это связано с ограничениями из-за пандемии, тем не менее, пришли более ста человек", - сказал он.
На месте высадки деревьев ежегодно проходят мероприятия в память жертв Кавказской войны, сообщил Джансух Лазба.
В Абхазии было несколько волн махаджирства. Предпосылки трагедии были разными. В 1808 году, когда был убит владетельный князь Абхазии Келешбей, абхазский народ оказался расколот между сторонниками его сыновей князя Асланбея и князя Сафарбея. Асланбей стал править Абхазией, а брат Сафарбей выехал в Мегрелию и под покровительством своих новых родственников стал обращаться за помощью к России.
В 1810 году при помощи российских военно-морских сил удалось вытеснить Асланбея из Сухумской крепости, и спустя месяц Сафарбей приехал в Абхазию как владетельный князь. в Тот же период Абхазия вошла в состав Российской империи. Это вызвало первую волну махаджирства в истории Абхазии.
Самый большой исход населения Абхазии произошел во время русско-турецкой войны 1877-1878. Тогда насильственно в Турцию было выселено до 50 тысяч человек.
Длившаяся почти сто лет Русско-Кавказская война принесла неисчислимые страдания многим народам Кавказа. Война породила махаджирство – насильственное переселение народов в Турцию и другие страны Ближнего Востока.
За пределы Кавказа были насильственно выселены более 80% горцев. В 1877 году из Абхазии было выселено примерно 50 тысяч человек.
Общая численность махаджиров абхазо-абазинской принадлежности за 60–70-годы XIX века превышает 135 тысяч, а вместе с убыхами – около 180 тысяч человек.