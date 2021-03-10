Первая сотня: как проходит регистрация кандидатов в районные собрания

К обеду 10 марта в районных избирательных комиссиях зарегистрировалось 102 инициативные группы, каждая из которых представила своего кандидата на пост депутата местного Собрания. Выборы, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, состоятся 11 апреля. Как отмечают руководители комиссий, в тот же день пройдет голосование за депутатов сельских и поселковых администраций. Также во многих районах наблюдается активность среди женской части населения, которые готовы побороться за депутатское кресло.

Бадри Есиава, Sputnik

Гагрский район

Всего в Гагрском районе более 25 тысяч избирателей, но списки пока не до конца сформированы и еще будут уточняться. Как сообщил корреспонденту Sputnik секретарь избирательной комиссии Гагрского района Беслан Кортава, к 13:00 10 марта зарегистрировано шесть инициативных групп, три из которых выдвинули кандидатов-девушек.

Собрание Гагрского района состоит из 25 депутатов. Как отметил Кортава, активности в выборном процессе пока у них не наблюдается. Есть округа, где еще не определились со своими претендентами, но по закону у них еще есть время до 21 марта.

Параллельно с выборами депутатов районных Собраний также изберут депутатов сельских и поселковых администраций.

"Это будет единый день голосования. То есть, будет два бюллетеня. Единственная разница в условиях регистрации между ними в том, что инициативные группы, выдвигающие кандидата на пост депутата районного Собрания, должны собрать от 50 до 70 подписей, а в случае сельских и поселковых администраций – от 10 до 15 подписей. Количество кандидатов не ограничено", - уточнил Кортава.

Требования к кандидатам по закону Абхазии о выборах в органы местного самоуправления идентичны, как по отношению к кандидатам в районные Собрания, так и сельские и поселковые. Все они должны обладать абхазским гражданством и быть не младше 25 лет. Помимо этого, избираться не могут граждане, которые признаны судом недееспособными, с непогашенной судимостью, отбывающие наказание в местах лишения свободы и состоящие в наркологическом, психоневрологическом учете.

Гудаутский район

По словам председателя избирательной комиссии Гудаутского района с тридцатилетним стажем Лаврентия Губаз, за десять дней со дня начала приема заявлений зарегистрировалось 20 инициативных групп. Одна из них представила в качестве своего кандидата девушку. Около половины кандидатов в возрасте до 35 лет включительно.

"Собрание Гудаутского района состоит из 29 депутатов. Думаю, что кандидатов будет около 50-60 человек. Обычно у нас в этих пределах цифры. Тем, кто уже обратился к нам за регистрацией, мы передали подписные листы, которые инициативная группа должна заполнить и принести нам до 21 марта. Сама инициативная группа должна состоять из пяти человек", - отметил Губаз.

Он добавил, что после подачи подписных листов инициативными группами в избирательную комиссию, члены комиссии проверяют эти подписи на подлинность. Если у них возникнут сомнения в этом, то листы возвращаются группам для исправления. Также кандидатов проверяют на наличие непогашенной судимости, состоят ли они на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере. Эту работу комиссия должна завершить к 1 апреля.

После регистрации кандидата и выдачи ему временного удостоверения, потенциальный депутат районного Собрания получает право начать свою избирательную кампанию и вести агитацию среди населения.

В Гудаутском районе чуть больше 24 тысяч избирателей, списки будут уточняться. Там, так же, как и во всей стране в день выборов депутатов Собрания будут голосовать за депутатов сельских администраций по отдельным спискам и бюллетеням. Ограничений по количеству претендентов нет, количество избранных депутатов зависит от численности населения каждого села. В пример Губаз привел Лыхны, где на сегодняшний день работает 15 сельских депутатов.

Сухумский район

В избирательную комиссию Сухумского района со 2 марта обратились 22 инициативные группы, четыре из которых выбрали в качестве своего кандидата представительниц прекрасной половины человечества. По словам председателя комиссии Беслана Джопуа, пока идет проверка документов и подписных листов. Регистрировать кандидатов начнут после 20 марта.

В Сухумском районе более трех тысяч избирателей в 15 округах, из представителей которых формируется Собрание района. В каждом из восьми сел района избираются по 3-5 депутатов с учетом количества населения.

Как рассказал Джопуа, прошлые выборы в органы местного самоуправления были довольно активными и, предположил он, в этом году они должны быть такими же.

Сухум

Как уточнили в сухумской избирательной комиссии, к обеду 10 марта зарегистрировалось 20 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Сухумское городское собрания. Среди претендентов на пост депутатов представители различных профессий – есть энергетик, экономист, архитектор, спортсмен, тренер, стоматолог, юрист. Самому молодому из них 25 лет, самому взрослому 53 года. Оказать конкуренцию мужчинам будут пробовать две девушки.

В столице Абхазии около 40 тысяч избирателей. В августе 2020 года Сухумское городское собрание проголосовали за то, чтобы сократить число депутатов с 26 до 19, тем самым количество избирательных округов уменьшилось на семь единиц. Как тогда объяснил такое решение депутат Дмитрий Маршан, это связано с тем, что количество избирателей в округах столицы сильно разнится, что противоречит закону, а также нововведение приведет к более здоровой конкуренции среди кандидатов. Помимо этого, количество депутатов должно быть нечетным.

Гулрыпшский район

В Гулрыпшской избирательной комиссии к 10 марта зарегистрировалось семь инициативных групп. Две группы видят в качестве депутата местного Собрания, состоящего из 15 человек, девушек.

Председатель комиссии Дмитрий Габлия рассказал, что на последних выборах баллотировалось чуть больше 20 человек и в этот раз, скорее всего, будет не меньше.

"В среднем от каждого округа избирается по одному или два человека. В прошлый раз не было такого, чтобы свою кандидатуру выставили трое или больше людей от округа. Также в этот день, как и по всей стране, мы будем выбирать депутатов сельских администраций", - уточнил он.

Габлия добавил, что в Гулрыпшском районе около 11 тысяч избирателей.

Очамчырский район

Избирательная комиссия Очамчырского района уже зарегистрировала 26 инициативных групп. Впервые туда обратились инициативные группы, которые выразили поддержку кандидатам-женщинам, рассказал председатель комиссии Роберт Шинкуба.

"Это образованные молодые девушки. Всего их трое. У нас впервые регистрируют девушек, что не может не радовать", - поделился он.

Депутатов Собрания района будут избирать в 32 округах, пять из них расположены в черте города и 27 в селах. Там же в селах в день единого голосования выберут 163 депутата.

Процедура регистрации инициативных групп проходит активно, подчеркнул Шинкуба.

"В этот раз гораздо активнее проходит выборный процесс. Если раньше из одного округа выставлялся один или два человека, то сейчас есть округа, где уже выставились по 3-4 кандидата. Избирателей в нашем районе более 15 тысяч человек", - рассказал он.

Ткуарчалский район

В избирательной комиссии Ткуарчалского района пока спокойно. На сегодняшний день зарегистрировалась всего одна инициативная группа.

По словам председателя комиссии Виталия Чачхалия, в районе более пяти тысяч избирателей. Выборы пройдут в самом городе и селах, но не во всех, так как некоторые села объедены в избирательные округа в связи с небольшим количеством населения с абхазским паспортом. Например, в 15-м округе объединили семь сел.

Галский район

В Галском районе кандидаты и их инициативные группы не спешат. К 15:00 среды 10 марта там не зарегистрировалось ни одной политической команды.

"Это связано с тем, что только сегодня утвердили избирательную комиссию. Так получилось. Уже с завтрашнего дня, думаю, начнем регистрацию", - рассказал председатель избирательной комиссии Галского района Игорь Амичба.

Выборы в органы местного самоуправления этого района проводятся впервые с 2009 года. Полномочия избранных в тот период 25 депутатов уже истекли. Причина такого перерыва в выборном процессе в том, что паспорт гражданина Абхазии, который дает право голосовать, всего у 872 избирателей.

"В 2009 году большая часть населения участвовало в голосовании, сейчас меньше 900. Окончательные данные у нас будут позже. С учетом такого малого количества избирателей, по решению руководства района и бывшего состава Собрания района, количество депутатов сократят до 11 человек, что позволяет Конституция. Будет создано шесть округов в селах и пять в городе", - отметил Амичба.

По его мнению, депутатов сельских администраций в этот раз избирать не будут в связи с отсутствуем паспортов гражданина Абхазии у большинства населения.

24 сентября 2020 года депутаты Парламента Абхазии приняли проект постановления о продлении сроков полномочий депутатов органов местного самоуправления. Согласно документу, было решено перенести выборы с ноября 2020 года на апрель 2021 года. Эти изменения были обусловлены тяжелой эпидемиологической обстановкой в Абхазии.

Закон "О выборах в органы местного самоуправления" гласит, что избирательные объединения вправе выдвинуть одного кандидата по одному избирательному округу, на территории которого они действуют.

При выдвижении кандидатов в депутаты Собрания от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее пяти человек.

Избиратель ставит свою подпись на подписном листе, где указана его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес, серия и номер паспорта или заменяющего паспорт документа.

Подписной лист удостоверяется лицом, собиравшим подписи (с указанием фамилии, имени и отчества этого лица, адреса, серии и номера паспорта или заменяющего его документа), и уполномоченным представителем от группы избирателей, выдвигающей данного кандидата.

Согласно статье 2 Закона Республики Абхазия "О выборах в органы местного самоуправления", депутатом может быть избран гражданин Республики Абхазия, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет.

По закону депутаты местных собраний избираются сроком на четыре года. Органы местного самоуправления утверждают местный бюджет, местные налоги и сборы, владеют, пользуются и распоряжаются муниципальной собственностью, дают согласие на назначение глав органов внутренних дел, образования, культуры, сельского хозяйства и иных должностных лиц, а также решают другие экономические, социальные и иные вопросы. Первые выборы в органы местного самоуправления в Абхазии состоялись в 1998 году.