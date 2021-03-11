Российские и абхазские военные провели тренировку празднования Дня Победы

Все военнослужащие российской военной базы ЮВО, участвующие в шествии Победы, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V".

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Российские военнослужащие в Абхазии провели совместную тренировку с военнослужащими войск Минобороны республики, сообщает пресс-служба ЮВО.

Мероприятие прошло в рамках подготовки к участию в парадном шествии в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Около 100 военнослужащих российского соединения, входящих в состав парадных расчетов, прибыли к месту тренировки на набережную города Сухум, где совместно с военнослужащими войск Минобороны Абхазии отработали приемы строевой подготовки. Военнослужащие прошли строевым шагом в составе парадных шеренг.

В тренировке принял участие и военный оркестр базы, который во время праздничного шествия исполнит марши военных лет и военно-патриотические произведения.

Все военнослужащие российской военной базы ЮВО, участвующие в шествии Победы, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V".

Ежегодно торжественное шествие в ознаменование Победы советского народа в Великой Отечественной войне проводится 9 мая в Сухуме. В прошлом году в Абхазии в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции масштабные праздничные мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, были отменены.

На фронты Великой Отечественной ушли более 55 тысяч жителей Абхазии. Более 17,5 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 человека стали героями Советского Союза.