Силовики Абхазии призвали к соблюдению правопорядка во время съезда "Аруаа"

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Руководители силовых структур Абхазии в эфире Абхазского телевидения заявили о том, что надеются, что съезд ветеранской организации "Аруаа" пройдет в строгом соответствии с законодательством Абхазии и заявили о готовности в случае необходимости обеспечить в стране правопорядок.

"От лица прокуратуры республики, которая осуществляет надзор за соблюдением Конституции, обеспечением исполнения действующего законодательства, защиты прав наших граждан, обращаюсь к нашей общественности, к представителям оппозиционных сил, участникам съезда общественной организации "Аруаа". Во избежание эксцессов и других последствий, которые могут привести к непоправимым последствиям, не выходить за рамки правового поля, соблюдать спокойствие и правопорядок", - сказал генеральный прокурор страны Адгур Агрба.

Единственный гарант стабильности государственности - это ее народ и действующее законодательство, заметил генпрокурор.

"Министерство внутренних дел Абхазии выражает надежду на то, что съезд ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" пройдет в мирном цивилизованном русле, в строгом соответствии с правовыми нормами Абхазии. МВД в свою очередь готово полностью обеспечить общественный правопорядок и безопасность. Выражаем надежду на то, что наши граждане не будут поддаваться ни на какие провокации", - сказал глава МВД Дмитрий Дбар.

Глава Службы государственной безопасности Роберт Киут выразил уверенность в том, что участники съезда ветеранской организации "Аруаа" будут действовать в строгом соответствии с законом. Он также добавил, что личный состав СГБ готов к выполнению любой задачи по защите конституционного строя страны.