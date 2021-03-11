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Девятый съезд общественной ветеранской организации "Аруаа" открылся в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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На съезд собралось около шестисот человек. В повестке дня – обсуждение общественно-политической ситуации в стране.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. В Сухуме открылся очередной девятый съезд общественной ветеранской организации "Аруаа", сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Встречу открыл председатель организации Темур Гулия, который попросил провести съезд Темура Надарая – члена высшего совета "Аруаа".

В повестку съезда входит обсуждение общественно-политической обстановки в республике.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Съезд общественной организации "Аруаа"

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