Девятый съезд общественной ветеранской организации "Аруаа" открылся в Сухуме

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Новые обстоятельства появились в деле об исчезновении подростка из Гагры Четырнадцатилетний Леван Инарцба, страдающий психологическим расстройством "девиантное поведение", ушел из дома 6 марта 2020 года и после этого выходил на связь с родителями один раз. 544

"Аруаа" предложила Аслану Бжания добровольно уйти в отставку Съезд ветеранской организации "Аруаа" по общественно-политической ситуации, сложившейся в стране, проходит в Сухуме 11 марта. 1609