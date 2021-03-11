Новые обстоятельства появились в деле об исчезновении подростка из Гагры

Четырнадцатилетний Леван Инарцба, страдающий психологическим расстройством "девиантное поведение", ушел из дома 6 марта 2020 года и после этого выходил на связь с родителями один раз.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего Левана Инарцба, сообщила Sputnik пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

Как уточнили в ведомстве, согласно нормам уголовно-процессуального права дело об убийстве возбуждается на основании факта исчезновения человека при обстоятельствах, позволяющих предположить его убийство. Если поиски лица, пропавшего без вести, оказываются безрезультатными и имеются какие-либо признаки, характерные для убийства, возбуждается уголовное дело и следствие приступает к расследованию, несмотря на отсутствие трупа.

"При этом меры по розыску пропавшего все же активно проводятся и в процессе расследования дела, вплоть до бесспорного установления факта смерти исчезнувшего лица либо нахождения его в живых. Параллельно ведутся и поиски предполагаемого трупа исчезнувшего лица", - пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Какие именно обстоятельства позволили предположить убийство Инарцба, в интересах следствия не разглашается.

По информации, которой обладает мать пропавшего подростка Марина Инарцба, в марте прошлого года ее сын проживал в Сухуме в Новом районе у пары, находящейся в гражданском браке.

"Там произошла драка. Было доказано, что сожитель этой женщины ударил Левана по голове, было много крови. После этого, якобы, моего сына где-то видели, но это не доказано. Милиция вместе с кинологами исследовала это место, но никаких его следов или его тело найдено не было", - рассказала она.

© Foto / предоставлено Мариной Инарцба Леван Инарцба

Марина Инарцба призналась, что уже утратила надежду найти своего сына живым, но все еще надеется, что ей передадут хотя бы его тело, чтобы семья могла похоронить своего ребенка.

"В августе этого года я встретилась с президентом, который обещал помочь, и действительно что-то зашевелилось. Также в поисках нам помогает фонд "Киараз". Обращались в редакции "Жди меня" и интернет-площадок в России, где можно размещать объявления о пропаже ребенка. К поискам подключились родственники моего супруга в Грузии, но пока ничего неизвестно. Я больше не знаю, куда обращаться. Прошу, чтобы хотя бы мне вернули его косточки. Я хочу знать то место, куда могу прийти и поплакать", - поделилась Инарцба.

В ответе на запрос информагентства Sputnik в Генпрокуратуру республики также уточняется, что в сентябре 2019 года в отношении Инарцба возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса страны – грабеж. В октябре того же года ему было предъявлено обвинение, после чего он скрылся от следствия.

В апреле 2020 года мать Инарцба обратилась в Управление внутренних дел по Гагрскому району с заявлением на розыск.

20 мая 2020 года мальчик был объявлен в розыск по факту исчезновения. Спустя четыре дня предварительное расследование по уголовному делу было приостановлено на основании того, что "подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам".

Четырнадцатилетний Леван Инарцба ушел из дома в Гагре 6 марта 2020 года. На следующий день он позвонил матери и сказал, что приедет домой 8 марта поздравить ее с праздником. С тех пор подросток, страдающий психическим расстройством, на связь не выходил.