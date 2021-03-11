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Ограничения по коронавирусу продлены в Абхазии до 12 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1208)
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По данным Оперштаба по защите населения от коронвирусной инфекции, в Абхазии подтверждено более 13 тысяч случаев COVID-19, более 200 человек скончались.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Ограничения по коронавирусу продлены в Абхазии еще на месяц, до 12 апреля. Соответствующее распоряжение подписал в среду 10 марта президент Аслан Бжания.

© Sputnik / Акоп Кущян
Координационный штаб рекомендовал президенту продлить антиковидные ограничения

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 9 марта 2021 года, президент принял решение продлить еще на месяц те ограничения, которые сохранялись до 10 марта.

Согласно документу, до 12 апреля по-прежнему под запретом остается:

  • проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания;
  • проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях;
    функционирование объектов спорта (в том числе, фитнес-центры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе;
  • деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун;
  • деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях;  
  • деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений.

Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций рекомендуется освободить до 12 апреля 2021 года работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.

Руководителям центральных и местных органов госуправления, иных государственных органов, республиканских и муниципальных организаций рекомендовано освободить до 12 апреля 2021 года работников старше 60 лет по желанию указанных лиц от выполнения трудовых обязанностей (без ущерба для работы) с сохранением зарплаты, а также обеспечить исполнение требования по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.

Распоряжение вступило в силу с 10 марта.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1208)

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