Ограничения по коронавирусу продлены в Абхазии до 12 апреля

По данным Оперштаба по защите населения от коронвирусной инфекции, в Абхазии подтверждено более 13 тысяч случаев COVID-19, более 200 человек скончались.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Ограничения по коронавирусу продлены в Абхазии еще на месяц, до 12 апреля. Соответствующее распоряжение подписал в среду 10 марта президент Аслан Бжания.

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 9 марта 2021 года, президент принял решение продлить еще на месяц те ограничения, которые сохранялись до 10 марта.

Согласно документу, до 12 апреля по-прежнему под запретом остается:

проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и иных предприятиях (объектах) общественного питания;

проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях;

функционирование объектов спорта (в том числе, фитнес-центры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе;

функционирование объектов спорта (в том числе, фитнес-центры, тренажерные залы, плавательные бассейны), за исключением организации и (или) проведения физкультурно-спортивных мероприятий на открытом воздухе; деятельность СПА-салонов, массажных салонов и саун;

деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных залов (секций) в закрытых помещениях;

деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений.

Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций рекомендуется освободить до 12 апреля 2021 года работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.

Руководителям центральных и местных органов госуправления, иных государственных органов, республиканских и муниципальных организаций рекомендовано освободить до 12 апреля 2021 года работников старше 60 лет по желанию указанных лиц от выполнения трудовых обязанностей (без ущерба для работы) с сохранением зарплаты, а также обеспечить исполнение требования по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.

Распоряжение вступило в силу с 10 марта.