Парламент не принял в окончательном чтении поправки в закон о декларировании

В окончательном третьем чтении закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" был принят депутатами Парламента в феврале 2020 года.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии на заседании в пятницу 12 марта не приняли во втором и окончательном чтении поправки в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами", сообщает с места корреспондент.

Представил документ депутат Гиви Кварчия, который отметил, что закон уже принят, однако еще не вступил в силу, так как предполагалось, что это произойдет после принятия закона "О государственной службе".

Основные поправки касаются круга лиц, которые попадают в категорию "члены семьи декларанта". Согласно внесенной поправке, к членам семьи относятся супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта.

Поправки также коснулись сроков вступления в силу уже принятого закона о декларировании: инициаторы поправок предлагают не ждать, пока в силу вступит закон о госслужбе, и предлагают, чтобы он вступал в силу с 3 апреля 2021 года.

Депутат Алмас Джапуа предложил поддержать поправки и добавил, что принятие законопроекта завершит многолетнюю историю работы над документом. Парламентарий Валерий Агрба также поддержал принятие поправок и сроки вступления в силу.

Представитель президента в Парламенте Саида Бутба заметила, что за принятием закона должна последовать ее эффективная реализация. Она подчеркнула, что закон все еще требует доработки, после чего должен вступить в силу.

Другой депутат Батал Табагуа считает, что закон о декларировании может вступить в силу только после принятия закона "О государственной службе".

Гиви Кварчия в свою очередь заметил, что у Парламента страны было достаточно много времени принять закон о госслужбе, поэтому ждать когда это произойдет не обоснованно.

По итогам депутаты проголосовали в первом чтении за предложенные поправки, однако при голосовании во втором и окончательном чтении поправки не получили достаточно голосов.

Депутаты Парламента Абхазии приняли законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" в третьем окончательном чтении в феврале 2020 года.

Впредь кандидаты в президенты и депутаты республики будут предоставлять декларацию не только в избирательную комиссию, но и в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайте ведомства.

При этом чиновник должен представить декларацию в течение 30 дней со дня вступления в должность. Кроме того, изменения внесены в часть 1 статьи 6, согласно которым, кандидаты в президенты и кандидаты в депутаты будут представлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства.

Было решено, что данные, отраженные в декларациях, будут размещены на официальных сайтах и предоставлены СМИ. Если раньше на сайте запрещалась публикация данных о членах семьи декларанта, то поправки в закон предполагают не только отмену этого пункта, но и обнародование информации о месте прописки, месте жительства чиновника и членов его семьи.