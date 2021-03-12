14:58 12 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.51
  • EUR87.80
Поиск

"Бежать некуда": тему домашнего насилия обсудили на семинаре в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8410
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/0c/1031998882.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210312/1031999412/Bezhat-nekuda-temu-domashnego-nasiliya-obsudili-na-seminare-v-Sukhume.html

В Доме Юношества в четверг 11 марта состоялся семинар на тему "Домашнее насилие". Участники обсудили статистику случаев насилия в семьях в Абхазии, отношение к насилию в обществе, стереотипы и способы борьбы.

Организатор семинара Камма Гопия рассказала, что в 2019 году в Абхазии было проведено первое количественное исследование на тему домашнего насилия в отношении женщин. Были опрошены 728 женщин из Сухумского, Гагрского и Галского районов Абхазии.

Истории док
© Sputnik
Выйти замуж за садиста. Три истории внешне благополучных женщин

Асмат Цвижба, Sputnik

Сигналы о помощи

Исследование показало, что 15 процентов женщин от 18 до 49 лет, которые когда-либо состояли в отношениях с мужчиной, сообщили о физическом насилии. Восемь процентов рассказали, что подвергались сексуальному насилию со стороны супруга, а 33 процента сообщили, что хотя бы один раз испытывали на себе физическое, сексуальное и психологическое насилие со стороны супруга.

По данным Ассоциации женщин Абхазии, за три года им поступило до 500 обращений со стороны женщин о домашнем насилии.

На протяжении четырех лет в Абхазии при Министерстве социального обеспечения и демографической политики работает Служба социальной поддержки детей и семей. Сотрудник службы в Гулрыпшском районе Щазина Квициния, рассказала, что сигналы могут поступать как от родственников и соседей, так и от различных структур – школ, благотворительных организаций.

"Нам говорят, что в семье столько-то детей, и у них, к примеру, нет курток. Но, когда мы приезжаем в семью, мы видим, что дело не в том, что у них нет одежды. Дети не посещают школы, в связи с тем, что мать забыла их вообще отправить, они не ухожены. Или, если ребенок, например, вообще не может ходить, то его скрывают от других людей. Но в таких семьях насилию могут подвергаться не только дети, но и члены семей", - рассказала она.
© Sputnik
Такие обстоятельства: Агрба о работе социальных служб в Абхазии в период пандемии

С 2017 по 2020 год в службу из разных источников поступило 245 сигналов с информацией о подозрении в насилии в семье. Из них подтвердились только 49, рассказала Квициния. За этот период на учете в качестве жертв насилия по всей республике стояли 92 девочки и 94 мальчика.

"Но есть и случаи, когда насилию подвергаются и мужчины. Конкретно у нас было две семьи. Это опять же зависит от его (мужчины - прим.) эмоционального состояния или каких-то отклонений", - объяснила девушка.

Не навреди                                                                                                        

Квициния отметила, что в ее практике были случаи, когда после обращения жертвы насилия в службу, специалисты обращались в правоохранительные органы. Однако сама жертва была против этого, так как утверждала, что не раз сама обращалась в органы, но результата никакого не было.

"В этой семье что-то изменить не получается. Мы договорились с женщиной, что, когда ее муж приходит в неадекватном состоянии, не реагировать и по возможности переехать в другое место. Она так и сделала, но он и там ее нашел. Получается, что бежать некуда", - рассказала она.

По словам Каммы Гопия, к решению проблемы насилия в семье пытаются подключать и авторитетных людей – родственников, друзей, главу села. Хорошего исхода достичь удается, но в большинстве случаев насилие возобновляется.

"В результате у нас женщины сходят с ума, из-за того, что постоянно подвергаются насилию. Эта серьезная проблема и я не понимаю, почему она умалчивается, и в республике говорят, что ее не существует", - отметила она.

По словам спикеров, в обществе зачастую негативно относятся к организациям, которые пытаются решать тему насилия. Многие воспринимают это как вмешательство в личные дела семьи.

"На самом деле, это не так. Нам важно, чтобы женщина сама обратилась к нам, потому что невозможно ей навязать решение проблемы, а можно наоборот навредить", - уточнила один из экспертов.

Терпи, солдат

Определенного портрета насильника нет, считает Камма Гопия. Это может быть как человек с алкогольной и наркотической зависимостью, так и мужчина, с положительной социальной оценкой.

© Sputnik
Защита прав, пытки и убийства женщин: омбудсмен Абхазии отчиталась Парламенту

"Возможно, имеет влияние и фактор семьи. Если человек вырос в семье, где было принято унижать и избивать, то он мог перенять опыт", - добавила она.

Терпеть до последнего – вот, что объединяет женщин из семей низкого и высокого социального уровня, рассказала Гопия.

"Бывает, что и родители не поддерживают. Потом подключаются родственники, которые говорят, что женщине некуда будет пойти, мужчина исправиться и нужно потерпеть", - объяснила она.

Насилие вне закона

В целях предупреждения и противодействия насилию в семьях аппарат Уполномоченного по правам человека подготовил законопроект "О защите от семейно-бытового насилия".

2019 году законопроект был направлен в Комитет по правовой политике, но реакции на него пока что никакой не было.

По словам Каммы Гопия, многие считают, что в Абхазии отдельный закон о домашнем насилии не нужен, так как все положения, которые могут быть в нем прописаны, уже предусматривает Уголовный кодекс.

"Уголовное законодательство – это прежде всего ответственность за совершенные противоправные деяния, которые имеют высокую общественную опасность. То есть человека привлекают к ответственности, когда он действительно совершил побои, при доведении до самоубийства и так далее. Но в каждом из этих уголовных деяний не прописано, что они могут иметь отношение к домашнему насилию. Это общие составы, они не учитывают компоненты перманентного насилия", - объяснил один из разработчиков законопроекта Саид Гезердава.

По словам Гезердава, в законе дается объяснение тому, что такое домашнее насилие, предполагает механизмы урегулирования ситуации, инструменты защиты от домашнего насилия, наделяет полномочиями определенные структуры, учитывает профилактику домашнего насилия, также предусматривает кризисные центры.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Годовщина трагедии на "Фукусиме"
Один день из политики: как в Сухуме прошел съезд ветеранов "Аруаа"
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться