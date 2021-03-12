"Бежать некуда": тему домашнего насилия обсудили на семинаре в Сухуме

В Доме Юношества в четверг 11 марта состоялся семинар на тему "Домашнее насилие". Участники обсудили статистику случаев насилия в семьях в Абхазии, отношение к насилию в обществе, стереотипы и способы борьбы.

Организатор семинара Камма Гопия рассказала, что в 2019 году в Абхазии было проведено первое количественное исследование на тему домашнего насилия в отношении женщин. Были опрошены 728 женщин из Сухумского, Гагрского и Галского районов Абхазии.

Асмат Цвижба, Sputnik

Сигналы о помощи

Исследование показало, что 15 процентов женщин от 18 до 49 лет, которые когда-либо состояли в отношениях с мужчиной, сообщили о физическом насилии. Восемь процентов рассказали, что подвергались сексуальному насилию со стороны супруга, а 33 процента сообщили, что хотя бы один раз испытывали на себе физическое, сексуальное и психологическое насилие со стороны супруга.

По данным Ассоциации женщин Абхазии, за три года им поступило до 500 обращений со стороны женщин о домашнем насилии.

На протяжении четырех лет в Абхазии при Министерстве социального обеспечения и демографической политики работает Служба социальной поддержки детей и семей. Сотрудник службы в Гулрыпшском районе Щазина Квициния, рассказала, что сигналы могут поступать как от родственников и соседей, так и от различных структур – школ, благотворительных организаций.

"Нам говорят, что в семье столько-то детей, и у них, к примеру, нет курток. Но, когда мы приезжаем в семью, мы видим, что дело не в том, что у них нет одежды. Дети не посещают школы, в связи с тем, что мать забыла их вообще отправить, они не ухожены. Или, если ребенок, например, вообще не может ходить, то его скрывают от других людей. Но в таких семьях насилию могут подвергаться не только дети, но и члены семей", - рассказала она. © Sputnik Такие обстоятельства: Агрба о работе социальных служб в Абхазии в период пандемии

С 2017 по 2020 год в службу из разных источников поступило 245 сигналов с информацией о подозрении в насилии в семье. Из них подтвердились только 49, рассказала Квициния. За этот период на учете в качестве жертв насилия по всей республике стояли 92 девочки и 94 мальчика.

"Но есть и случаи, когда насилию подвергаются и мужчины. Конкретно у нас было две семьи. Это опять же зависит от его (мужчины - прим.) эмоционального состояния или каких-то отклонений", - объяснила девушка.

Не навреди

Квициния отметила, что в ее практике были случаи, когда после обращения жертвы насилия в службу, специалисты обращались в правоохранительные органы. Однако сама жертва была против этого, так как утверждала, что не раз сама обращалась в органы, но результата никакого не было.

"В этой семье что-то изменить не получается. Мы договорились с женщиной, что, когда ее муж приходит в неадекватном состоянии, не реагировать и по возможности переехать в другое место. Она так и сделала, но он и там ее нашел. Получается, что бежать некуда", - рассказала она.

По словам Каммы Гопия, к решению проблемы насилия в семье пытаются подключать и авторитетных людей – родственников, друзей, главу села. Хорошего исхода достичь удается, но в большинстве случаев насилие возобновляется.

"В результате у нас женщины сходят с ума, из-за того, что постоянно подвергаются насилию. Эта серьезная проблема и я не понимаю, почему она умалчивается, и в республике говорят, что ее не существует", - отметила она.

По словам спикеров, в обществе зачастую негативно относятся к организациям, которые пытаются решать тему насилия. Многие воспринимают это как вмешательство в личные дела семьи.

"На самом деле, это не так. Нам важно, чтобы женщина сама обратилась к нам, потому что невозможно ей навязать решение проблемы, а можно наоборот навредить", - уточнила один из экспертов.

Терпи, солдат

Определенного портрета насильника нет, считает Камма Гопия. Это может быть как человек с алкогольной и наркотической зависимостью, так и мужчина, с положительной социальной оценкой.

"Возможно, имеет влияние и фактор семьи. Если человек вырос в семье, где было принято унижать и избивать, то он мог перенять опыт", - добавила она.

Терпеть до последнего – вот, что объединяет женщин из семей низкого и высокого социального уровня, рассказала Гопия.

"Бывает, что и родители не поддерживают. Потом подключаются родственники, которые говорят, что женщине некуда будет пойти, мужчина исправиться и нужно потерпеть", - объяснила она.

Насилие вне закона

В целях предупреждения и противодействия насилию в семьях аппарат Уполномоченного по правам человека подготовил законопроект "О защите от семейно-бытового насилия".

2019 году законопроект был направлен в Комитет по правовой политике, но реакции на него пока что никакой не было.

По словам Каммы Гопия, многие считают, что в Абхазии отдельный закон о домашнем насилии не нужен, так как все положения, которые могут быть в нем прописаны, уже предусматривает Уголовный кодекс.

"Уголовное законодательство – это прежде всего ответственность за совершенные противоправные деяния, которые имеют высокую общественную опасность. То есть человека привлекают к ответственности, когда он действительно совершил побои, при доведении до самоубийства и так далее. Но в каждом из этих уголовных деяний не прописано, что они могут иметь отношение к домашнему насилию. Это общие составы, они не учитывают компоненты перманентного насилия", - объяснил один из разработчиков законопроекта Саид Гезердава.

По словам Гезердава, в законе дается объяснение тому, что такое домашнее насилие, предполагает механизмы урегулирования ситуации, инструменты защиты от домашнего насилия, наделяет полномочиями определенные структуры, учитывает профилактику домашнего насилия, также предусматривает кризисные центры.