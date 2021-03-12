Налоговые ведомства России и Абхазии обсудили взаимодействие

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Федеральная налоговая служба России и Министерство по налогам и сборам Абхазии провели онлайн-конференцию, в рамках которой обсуждались вопросы реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между странами на основе гармонизации законодательства РА с законодательством РФ. Об этом сообщается на сайте МНС Абхазии.

Заместитель председателя ФНС России Дмитрий Вольвач презентовал ряд программных продуктов ФНС для ознакомления с ними абхазских коллег.

Представители ведомств обсудили российский опыт внедрения и применения онлайн контрольно-кассовой техники. Вольвач также продемонстрировал абхазским коллегам автоматизированную систему контроля налога на добавленную стоимость (АСК НДС). Комплекс позволяет контролировать все операции по вычету или возмещению НДС при осуществлении торгово-хозяйственных операций. Система помогает отслеживать "зоны риска" для оперативного реагирования на сомнительные сделки и факты мошенничества в сфере НДС.





В рамках встречи также была продемонстрирована система ЗАГС, которая позволяет фиксировать и вести наблюдение за регистрационными данными актов гражданского состояния по всей России.

Вольвач выразил готовность взаимодействия ФНС России и МНС Абхазии для внедрения аналогичных программ, а также совершенствования имеющихся в республике систем налогового администрирования.

В ноябре прошлого года была утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина.