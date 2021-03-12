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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 13 и 14 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (39)
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В выходные дни 13 и 14 марта, территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния области повышенного атмосферного давления и смена воздушных масс.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. В выходные 13 и 14 марта ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресение в первой половине дня возможен слабый дождь.

Атмосферное давление – повышенное.

 

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 12-15 метров в секунду.

Температура воздуха в субботу ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.

 

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (39)

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