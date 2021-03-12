Прогноз погоды в Абхазии на выходные 13 и 14 марта

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. В выходные 13 и 14 марта ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресение в первой половине дня возможен слабый дождь.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 12-15 метров в секунду.
Температура воздуха в субботу ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90 процентов.