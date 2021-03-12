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Мост и объездной участок дороги построят в селе Бедиа ду

© Foto / Министерство экономики РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210312/1032003651/Most-i-obezdnoy-uchastok-dorogi-postroyat-v-sele-Bedia-du.html

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган с рабочим визитом побывала в Ткуарчалском районе и посетила аварийный участок дороги в селе Бедиа ду, где в январе произошел оползень.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Мост по правому берегу реки Оходжа и новый объездной участок дороги общей протяженностью 400 метров построят в селе Бедиа ду, заявил гендиректор "Абхазберегозащита" Гурам Харазия.

Специалисты планируют завершить все строительные работы в течение полутора месяцев.

Дорога, связывавшая три села - Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа, - с городом Ткуарчал и два жилых дома пострадали в результате оползня 22 января

Отмечается, что для восстановительных работ изготовлены и доставлены на место бетонные блоки, необходимые для строительства опор нового моста. С помощью спецтехники срезан грунт, частично засыпан балласт.

На днях запланировано начать бетонные работы на месте установки опор. В данный момент временные неудобства создает ухудшившаяся погода.


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