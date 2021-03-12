Мост и объездной участок дороги построят в селе Бедиа ду

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган с рабочим визитом побывала в Ткуарчалском районе и посетила аварийный участок дороги в селе Бедиа ду, где в январе произошел оползень.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Мост по правому берегу реки Оходжа и новый объездной участок дороги общей протяженностью 400 метров построят в селе Бедиа ду, заявил гендиректор "Абхазберегозащита" Гурам Харазия.

Специалисты планируют завершить все строительные работы в течение полутора месяцев.

Дорога, связывавшая три села - Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа, - с городом Ткуарчал и два жилых дома пострадали в результате оползня 22 января

Отмечается, что для восстановительных работ изготовлены и доставлены на место бетонные блоки, необходимые для строительства опор нового моста. С помощью спецтехники срезан грунт, частично засыпан балласт.

На днях запланировано начать бетонные работы на месте установки опор. В данный момент временные неудобства создает ухудшившаяся погода.