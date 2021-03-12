Скорик: основное количество новых случаев COVID-19 выявляют в Галском районе

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Основное количество новых случаев коронавируса регистрируется в Галском районе, сказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач страны Людмила Скорик.

"На протяжении месяца прослеживается стабильная ситуация, что, конечно, радует, но я бы хотела нацелить наше население не расслабляться. Так как мой выезд в город Гал связан с тем, что основную нагрузку дает именно этот район. Позавчера там было выявлено 11 заболевших, вчера шесть", - отметила она.

В пятницу 12 марта представители СЭС направились в Гал, чтобы выяснить, почему именно там наблюдается наибольшее количество новых случаев коронавируса.

"Оказалось, что граждане Галского района не обращают внимание на то, что заболевание все же присутствует в Абхазии и продолжают нарушать требования, которые прописаны в распоряжении президента. То есть участвуют в массовых мероприятиях. Я понимаю, что это связано с похоронными процессиями, но они их проводят на протяжении двух-трех дней, причем мероприятия массовые с застольями. В других частях страны тоже проводят похоронные процессии, но не так массово", - заметила главный санитарный врач страны.

Она призвала соблюдать меры безопасности, что позволит держать ситуацию под контролем до начала вакцинации.

"Небольшая вспышка болезни была в Гагре, но не так как в Галском районе, где каждый день появляются новые больные", - отметила она.

В Галском районе заболевают люди разных возрастов, среди которых педагоги в том числе, однако с открытием учебного процесса это не связано, сказала Скорик.

Что касается возобновления учебы, она отметила, что ситуация в школах стабильная, заболевших детей пока нет.

Говоря о вакцинации от COVID-19 Людмила Скорик подчеркнула, что прививки начнут делать с группы риска - медицинский персонал, педагоги, люди старшего покаления.