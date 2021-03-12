Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале

Диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у 17 человек из 160 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Пациентка 68 лет с диагнозом коронавирус скончалась в Гудаутском госпитале 11 марта, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 31 человек, у 10 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Ткуарчалской ЦРБ - 2, в Гагрской ЦРБ - 10.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13041 человек. Зарегистрировано 204 летальных случая. Выздоровели 12507 человек.