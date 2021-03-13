Противоречия и доработки: что не так с законом о декларировании доходов

Депутаты Парламента Абхазии на заседании 12 марта не приняли во втором и окончательном чтении поправки в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами".

Почему администрация президента считает, что поправки в закон нуждаются в доработках, в интервью радио Sputnik рассказала постоянный представитель главы государства в Парламенте Саида Бутба.

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Внутренние противоречия

Говоря о поправках в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" Саида Бутба отметила, что они содержат в себе ряд внутренних противоречий, которые нужно снять, чтобы цели, которые стоят перед законом были реализованы.

"Это в первую очередь борьба с коррупцией, прозрачность деятельности государственных служащих и в целом государственной власти. Наша задача сделать так, чтобы законопроект позволил эти задачи достичь, поэтому я обратила внимание депутатов на ряд противоречий в законопроекте, чтобы их можно было доработать и принять", - подчеркнул он.

Бутба напомнила, что парламентарии ранее определили, что закон о декларировании вступит в силу после того, как будет принят закон "О государственной службе". Однако на заседании Парламента 12 марта депутат Гиви Кварчия предложил определить дату вступления в силу закона о декларировании уже с 3 апреля 2021 года, не дожидаясь принятия закона о госслужбе.

"В связи с тем, что проект закона предусматривал, что он может работать без закона "О государственной службе", важным является определение, кто же такие должностные лица, на кого он распространяется. Если закон о декларировании вступит в силу без закона о госслужбе, то очень большое значение имеет определение круга лиц, на которых он будет распространяться. Само понятие как должностное лицо было изложено автором законопроекта в новой редакции, я обратила внимание, что там есть ряд формулировок, из-за которых на стадии правоприменения будут возникать вопросы, относится это лицо или же не относится к должностному лицу", - подчеркнула Саида Бутба.

Круг декларантов

Постоянный представитель президента в Парламенте также отметила, что у многих возникает вопрос, кто должен входить в круг декларантов. Позиция главы государства заключается в том, чтобы создать действенный механизм, который обеспечит противодействие коррупции в системе государственного аппарата.

"Вопрос о том, кто должен войти в круг лиц, которые должны декларировать доходы и расходы, конечно, обсуждался изначально. Но в рамках сессии обсудили только понятие должностных лиц, кто это такие, кто будет заполнять декларацию за себя и за членов своей семьи. В основном обсуждали это, в связи с тем, что понятие должностное лицо было изложено в новой редакции. Кроме того, в новой редакции предлагалось изложить круг лиц, являющихся членами семьи декларанта, за которых он должен заполнять декларацию", - сказала Бутба.

Согласно предложенным поправкам в закон был сужен круг декларантов, например, несовершеннолетние дети, родные братья и сестра должны подавать декларацию, в случае если они находятся на иждивении декларанта.

Депутаты Парламента Абхазии приняли законопроект "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" в третьем окончательном чтении в феврале 2020 года.

Впредь кандидаты в президенты и депутаты республики будут предоставлять декларацию не только в избирательную комиссию, но и в Министерство по налогам и сборам для последующей публикации на сайте ведомства.

При этом чиновник должен представить декларацию в течение 30 дней со дня вступления в должность. Кроме того, изменения внесены в часть 1 статьи 6, согласно которым, кандидаты в президенты и кандидаты в депутаты будут представлять декларацию не только в ЦИК, но и в Министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства.

Было решено, что данные, отраженные в декларациях, будут размещены на официальных сайтах и предоставлены СМИ. Если раньше на сайте запрещалась публикация данных о членах семьи декларанта, то поправки в закон предполагают не только отмену этого пункта, но и обнародование информации о месте прописки, месте жительства чиновника и членов его семьи.