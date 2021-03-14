Технику для расчистки дорог от снега и камней приобрел Рицинский Нацпарк

Покупка нового трактора вместе с доставкой обошлась Рицинскому Национальному парку в десять с половиной миллионов рублей.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Технику для расчистки дорог от снега и камней по спецзаказу приобрел Рицинский Национальный парк, рассказал корреспонденту Sputnik директор парка Адамур Багателия.

"Техника в количестве одной единицы поступила к нам вчера. Сейчас она стоит у КПП. Зимой этот трактор можно использовать, как снегоуборочную машину и бульдозер, в летний период – он погрузчик и бульдозер. Для этой работы мы закупили дополнительные навесные оборудования. Также его можно применять во время ремонтных работ дорог", - объяснил он.

Багателия также добавил, что техника и комплектующие, стоимостью почти десять миллионов рублей, были приобретены за счет средств Рицинского Нацпарка. Работа трактора была опробована на заводе "Спецстроймарш" в Ленинградской области в присутствии представителей Национального парка. Доставка техники в Абхазию обошлась 590 тысяч рублей.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Рицинский Национальный парк

По словам Багателия, при наличии такого многофункционального трактора будет намного легче решать проблемы, связанные с расчисткой дорог на территории парка от снега и упавших со склонов камней.

"В этом году мы дорогу ни на один час не закрывали, но нам приходилось нанимать технику у частных лиц – это недешево. А этот трактор наш и он будет стоять на дежурстве, что позволит обеспечить рабочую дорогу круглый год до озера Рицы", - подчеркнул он.

Сейчас дорога до озера Рица чистая, и к ней может добраться любой автотранспорт. Снег лежит только на обочинах, уточнил Багателия.

Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Парк занимает 390 квадратных километров.