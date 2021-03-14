Украденная после войны в Абхазии древняя икона вернулась в Илорский храм

Икона святого апостола Иоанна Златауста и плащаница были похищены неизвестными людьми из Илорского храма в 1994 году.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Похищенная двадцать шесть лет назад икона Иоанна Златоуста возвращена в Илорский храм, об этом рассказал Sputnik настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий Киут.

"Неожиданно через моего послушника, его друзей выяснилось, что икона попала к нашему соотечественнику, Герою Абхазии, который работает в Сочи в одной из строительных компаний. Когда он привез ее в Абхазию, у него появилась мысль передать икону Илорскому храму, откуда она пропала. Вчера он приехал с друзьями и преподнес эту икону", - рассказал Киут.

По словам священнослужителя, вернувшаяся в свою обитель икона в хорошем состоянии, и по ней видно, что она действительно древняя. В правую руку образа святого Иоанна Златоуста вставлена частица его мощей.

Пропала икона из Илорского храма в 1994 году вместе с древней плащаницей, вышитой драгоценным бисером. Как отметил Киут, местонахождение этого артефакта тоже выяснилось – он находится в Москве.

© Sputnik / Томас Тхайцук Икона Иоанна Златоуста, возвращенная в Илорский храм

"Наш благодетель, который вернул нам икону, сказал мне, что будет пытаться узнать, где и у кого находится эта плащаница, и будет пытаться вернуть ее на родину. К сожалению, нам неизвестно кем были похищены эти святыни, но есть люди, которые это знают и скрывают. По всей вероятности те, кто взял эту плащаницу, забрали и икону тоже", - сказал отец Игнатий.

Киут также рассказал, что в период войны один из жителей Очамчыры спрятал у себя все иконы, и благодаря этому удалось избежать потерь. Они были возвращены в храм уже после окончания войны.

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