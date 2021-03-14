20:17 14 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.51
  • EUR87.80
Поиск

Аслан Бжания поздравил Рашида Темрезова с днем рождения

© Foto / официальный сайт Президента Абхазии
В Абхазии
Получить короткую ссылку
161 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/16/1031500892.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210314/1032011171/Aslan-Bzhaniya-pozdravil-Rashida-Temrezova-s-dnem-rozhdeniya.html

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов родился 14 марта 1976 года в Черкесске в семье известного в республике хирурга.

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с днем рождения, сообщается на сайте президента.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Вернуть дружбу братьев: что мешает отношениям Абхазии и Северного Кавказа

"Уважаемый Рашид Бориспиевич! Искренне поздравляю Вас с днем рождения! Возглавляя Карачаево-Черкесию, Вы зарекомендовали себя профессиональным и целеустремленным руководителем. Уверен, присущие Вам трудолюбие и инициативность будут и в дальнейшем способствовать социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики, благополучию ее граждан", - говорится в поздравительном адресе.

Аслан Бжания отметил, что в Абхазии высоко ценят многовековые узы братства абхазского и черкесского народов.

"Пусть дружба крепнет, а сотрудничество расширяется!" - пожелал президент Абхазии.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Проводы зимы: масленица на набережной Сухума
Сотрудники МЧС спасают группу туристов, попавших в метель на Байкале
На помощь союзнику: работа российского госпиталя в Сухуме
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться