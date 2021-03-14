Аслан Бжания поздравил Рашида Темрезова с днем рождения

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с днем рождения, сообщается на сайте президента.
"Уважаемый Рашид Бориспиевич! Искренне поздравляю Вас с днем рождения! Возглавляя Карачаево-Черкесию, Вы зарекомендовали себя профессиональным и целеустремленным руководителем. Уверен, присущие Вам трудолюбие и инициативность будут и в дальнейшем способствовать социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики, благополучию ее граждан", - говорится в поздравительном адресе.
Аслан Бжания отметил, что в Абхазии высоко ценят многовековые узы братства абхазского и черкесского народов.
"Пусть дружба крепнет, а сотрудничество расширяется!" - пожелал президент Абхазии.