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Найденную после кражи икону освятили в храме Иоанна Златоуста в Каманах

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Похищенная из Каманского храма в 1994 году икону святителя Ионна Златауста была найдена и возвращена.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Икону святителя Иоанна Златоуста, которую удалось вернуть спустя 26 лет после пропажи, освятили в Каманском храме в воскресенье 14 марта, рассказал настоятель Каманского монастыря игумен Игнатий Киут.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Украденная после войны в Абхазии древняя икона вернулась в Каманский храм

"Сегодня Прощеное воскресенье, и уже завтра начинается пост. Мы провели шестичасовую службу и освятили икону Иоанна Златоуста. Было очень много людей. Все они были рады и удивлены тем, что икона, спустя столько лет нашлась, называли это настоящим чудом. Многие никогда не видели иконы с таким интересным письмом. Я сделал для нее новую раму, обрамление и поставил под стекло. Я безгранично счастлив", - поделился он.

Икона пропала из Каманского храма в 1994 году вместе с древней плащаницей, вышитой драгоценным бисером. Как отметил Киут, местонахождение этого артефакта тоже выяснилось – он находится в Москве и делается все для того, чтобы ее вернуть.


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