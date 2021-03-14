Найденную после кражи икону освятили в храме Иоанна Златоуста в Каманах

Похищенная из Каманского храма в 1994 году икону святителя Ионна Златауста была найдена и возвращена.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Икону святителя Иоанна Златоуста, которую удалось вернуть спустя 26 лет после пропажи, освятили в Каманском храме в воскресенье 14 марта, рассказал настоятель Каманского монастыря игумен Игнатий Киут.

"Сегодня Прощеное воскресенье, и уже завтра начинается пост. Мы провели шестичасовую службу и освятили икону Иоанна Златоуста. Было очень много людей. Все они были рады и удивлены тем, что икона, спустя столько лет нашлась, называли это настоящим чудом. Многие никогда не видели иконы с таким интересным письмом. Я сделал для нее новую раму, обрамление и поставил под стекло. Я безгранично счастлив", - поделился он.

Икона пропала из Каманского храма в 1994 году вместе с древней плащаницей, вышитой драгоценным бисером. Как отметил Киут, местонахождение этого артефакта тоже выяснилось – он находится в Москве и делается все для того, чтобы ее вернуть.