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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (40)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210314/1032013577/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-15-marta.html

В понедельник территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 14 - Sputnik. В понедельник 15 марта в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, к концу дня местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 8 до 13 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от+ 3°С до +8°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +9.0°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (40)

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