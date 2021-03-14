Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 марта

В понедельник территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.

СУХУМ, 14 - Sputnik. В понедельник 15 марта в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, к концу дня местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах от 8 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от+ 3°С до +8°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +9.0°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-90%.