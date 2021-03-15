Тропой героев: память погибших в Мартовском наступлении почтили у реки Гумиста

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Дорогами Героев, стезею Славы" в память погибших в Мартовском наступлении в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов состоялась у реки Гумиста 14 марта, сказала в интервью Sputnik заместитель директора департамента по делам молодежи и спорта при администрации Сухума Эсма Квициния.

"Совместно с Государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба мы реализуем проект, где вместе с молодежью посещаем различные места. Акции приурочены к таким датам, как Латская трагедия, Январское наступление, День Победы, День освобождения Сухума. Проводим встречи с ветеранами войны, непосредственно в тех местах, где происходили боевые действия", - рассказала она.

© Foto / Эсма Квициния Акция в память погибших в Мартовском наступлении

Участники акции в преддверии мероприятия привели в порядок прилегающую территорию к памятнику погибшим в Мартовском наступлении, помощь оказала администрация Сухумского района, отметила Эсма Квициния.

"Там также была установлена информационная памятка о том, сколько людей погибло в Мартовском наступлении, сколько пропало без вести. На акцию мы пригласили ветеранов, были представители семей погибших. Ветераны на берегу реки Гумиста рассказывали об эпизодах войны. Также мы посетили 14 памятных мест, где погибали ребята, где установлены памятники", - отметила Квициния.

Участники акции также возложили цветы к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В акции "Тропой героев", которую организаторы планируют продолжать и в другие памятные даты, участвовало около 40 человек, сообщила она.

Амичба о Мартовском наступлении: не было сомнений, что Сухум будет взят

15 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Так была начата операция по освобождению Сухума. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. В Мартовском наступлении на Сухум абхазская армия потеряла 222 человека, операция вошла в историю как неудачная, однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в Отечественной войне народа Абхазии.

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