Кислородная станция была приобретена для Гудаутского ковидного центра за счет невостребованных средств российской финансовой помощи за 2020 год.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Кислородную станцию установили в Гудаутском ковидном центре, об этом на своей странице в Instagram сообщила министр экономики Кристина Озган.

"В рамках реализации этой программы, наконец, мы видим, что кислородная станция установлена. Все мероприятия, предусмотренные программой в объеме 152 миллионов рублей, реализованы", - подчеркнула Озган.

Как отмечает министр экономики, станция способна обеспечить кислородом всю республику. Станция вырабатывает чистый медицинский кислород.

Как уточнил начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба, станция уже обеспечивает Гудаутский ковидный госпиталь кислородом. Все необходимые монтажные работы для обеспечения палат кислородом были проведены ранее.

Кислородная станция была приобретена для Гудаутского ковидного центра за счет невостребованных средств российской финансовой помощи за 2020 год. Такое решение приняли сопредседатели Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству.

Ранее в Гудаутской госпитале были проведены коммуникации по снабжению кислородом палат пациентов с COVID-19. Но сам кислород доставляли в баллонах из Республиканской кислородной станции, которая находится в Сухуме.

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