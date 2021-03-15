16:29 15 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.23
  • EUR87.35
Поиск

Кислородную станцию установили в Гудаутском ковидном центре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1213)
24410
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/16/1031148774.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210315/1032016913/Kislorodnuyu-stantsiyu-ustanovili-v-Gudautskom-kovidnom-tsentre-.html

Кислородная станция была приобретена для Гудаутского ковидного центра за счет невостребованных средств российской финансовой помощи за 2020 год.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Кислородную станцию установили в Гудаутском ковидном центре, об этом на своей странице в Instagram сообщила министр экономики Кристина Озган. 

"В рамках реализации этой программы, наконец, мы видим, что кислородная станция установлена. Все мероприятия, предусмотренные программой в объеме 152 миллионов рублей, реализованы", - подчеркнула Озган. 

Как отмечает министр экономики, станция способна обеспечить кислородом всю республику. Станция вырабатывает чистый медицинский кислород.

© Sputnik / Кирилл Шипицин
В Гудаутском ковидном госпитале ввели централизованную подачу кислорода

Как уточнил начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба, станция уже обеспечивает Гудаутский ковидный госпиталь кислородом. Все необходимые монтажные работы для обеспечения палат кислородом были проведены ранее. 

Кислородная станция была приобретена для Гудаутского ковидного центра за счет невостребованных средств российской финансовой помощи за 2020 год. Такое решение приняли сопредседатели Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству. 

Ранее в Гудаутской госпитале были проведены коммуникации по снабжению кислородом палат пациентов с COVID-19. Но сам кислород доставляли в баллонах из Республиканской кислородной станции, которая находится в Сухуме.

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1213)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Как живет сирийский город Дума спустя три года после химатаки
Отмены авиарейсов и загрязнение воздуха: на Китай обрушилась сильнейшая песчаная буря
На помощь союзнику: работа российского госпиталя в Сухуме
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться