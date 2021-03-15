"Мертворожденный ребенок": депутаты Парламента обсудили закон о декларировании доходов

Депутаты Парламента Абхазии вновь обсудили поправки в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами". К чему они пришли, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Очередная сессия Парламента Абхазии состоялась 15 марта. В повестке стояло несколько вопросов, в том числе о санкциях за незаконное потребление электричества и добыче криптовалюты в республике. Но добраться до обсуждения этих проблем так и не удалось.

Почему так "горит"

На прошлой сессии Парламента депутаты обсуждали поправки в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами". Во втором и окончательном чтении поправки приняты не были.

После заседания в социальных сетях распространилось фото со списком проголосовавших "за" и "против" поправок и тех, кто от голосования воздержался. Однако в списке не было имен некоторых депутатов, и многие пришли к выводу, что они просто не проголосовали. Это подтвердил и спикер Парламента Валерий Кварчия.

"Думаю, и у нас есть люди, которые не очень хотят, чтобы этот законопроект был введен в действие. Мы его упростили, сделали все, что возможно. Я уже не знаю, что делать, может, крест поставить на нем", - отметил он.

Депутат Гиви Кварчия заявил, что согласно регламенту Парламента, во время обсуждения и голосования за поправки в закон о декларировании доходов и имущества были допущены ошибки - правилами не предусмотрено то, что депутат может просто не проголосовать. Если в ходе голосования допущены процедурные или технические ошибки, то по решению Парламента должно быть проведено повторное голосование.

"Некоторые коллеги говорят, что вынесение проекта связано с предвыборной пиар акцией. Хочу заявить, что пиара никакого нет, и инициатива не связана ни с политическими партиями, ни с политическими лидерами или общественными организациями, а связана с желанием изменить существующие формы политической борьбы за ресурсы государства, за должностные лица с окладом в 20 тысяч рублей. Если мы хотим что-то изменить в стране, то прошу всех проголосовать", - сказал депутат Кварчия.

Батал Тапагуа не согласился с коллегой и заявил, что если сессия Парламента, начатая еще 12 марта, продолжается, то вновь обсуждать решение, которое было принято окончательно, нельзя.

Спикер Парламента предложил все же провести переголосование, но среди депутатов возникли "жаркие" споры.

- Почему у вас так "горит" принятие этого закона? Что теперь, если каждый раз будет что-то происходить, то будем заново голосовать? – задал вопрос Табагуа.

- У нас ничего не "горит", возможно, у кого-то и "горит", но точно не у нас. Этот вопрос фундаментальный, на наш взгляд, - заявил депутат Гарри Кокая.

Валерий Кварчия обвинил Батала Табагуа в том, что он постоянно срывает заседания Парламента.

- Если тебе есть чего бояться, так и скажи, - обратился он к депутату.

- Мне нечего бояться, вы не знаете, что делаете. Вы должны вести сессию, а вы не ведете, - заявил Табагуа.

Неработающий закон

Депутат Лаша Ашуба предложил перенести обсуждения вопроса на следующую сессию.

"Я не вижу сильного нарушения по процедурным вопросам. Помимо того, что вы перечислили, есть статья по порядку голосования, в которой говорится, что, если во второй раз не было набрано требуемое число голосов, ни один из вариантов решения невозможен. Никто из нас не боится задекларировать свои доходы, но не нужно ломать процедуру. Никто не против этого закона, но сейчас мы будем выпускать "мертворожденного ребенка", - сказал он.

С ним согласился депутат Батал Айба. По его словам, после сессии, на которой поправки приняты не были, были предложены новые изменения, поэтому, следуя регламенту, обсуждение закона должно быть перенесено на следующую сессию.

Гиви Кварчия отметил, что внесенные изменения были несущественны и касались технических ошибок в законе.

По мнению депутата Натали Смыр, чтобы избежать технических ошибок и недопониманий, во время голосования необходимо четко определять, кто проголосовал "за", "против", кто воздержался, а кто и вовсе не счел нужным выражать свое мнение.

© Sputnik / Томас Тхайцук Заседание парламента Республики Абхазия

Депутат Дмитрий Гунба считает, что необходимо каждый раз после голосования обнародовать списки, чтобы видеть, кто и как проголосовал.

Он также отметил, что за утвержденную повестку депутаты проголосовали, и вопрос о поправках не прошел.

Вице-спикер Парламента Михаил Сангулия заявил, что в любой момент готов задекларировать свои доходы, но был в числе тех депутатов, которые не голосовали.

"В таком виде этот закон работать не будет. И зная это, мы его будем принимать. Потом мы законодатели? Это стыдно, просто группа людей нахально хочет его продавить", - сказал он.

Так и не придя к общему мнению, спикер заявил о закрытии заседания и предупредил депутатов, что если подобное поведение будет продолжаться, то он призовет к самороспуску Парламента.