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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (42)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора Средиземноморского циклона.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Во вторник 16 марта в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, к вечеру возможен умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии.

Атмосферное давление низкое.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 10 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от+ 5°С до +10°С, днем от +14°С +19°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды – слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (42)

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