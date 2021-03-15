Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии оставила Ахру Авидзба под стражей

Заседание кассационной коллегии Верховного суда по апелляционной жалобе адвоката Инги Габилая на постановление Сухумского городского суда о задержании ее подзащитного Ахры Авидзба на один месяц состоялось в понедельник 15 марта.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Касационная коллегия Верховного суда оставила Ахру Авидзба под стражей на заседании в понедельник 15 марта.

Председателем судебного заседания была судья Мимоза Цушба.

Адвокат Инга Габилая считает, что при задержании Авидзба правоохранители нарушили Уголовно-процессуальный кодекс республики.

Защитник отметила, что суд не назвал обоснованных причин, по которым, находясь на свободе, Ахра Авидзба может препятствовать проведению следствия. Поэтому она обратилась в Кассационную коллегию Верховного суда об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Также она подчеркнула, что после задержания Ахра Авидзба находился 46 часов под стражей в СГБ, при этом не был оформлен протокол задержания.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Заседание кассационной коллегии Верховного суда по апелляционной жалобе адвоката Инги Габилая

Кроме того, Инга Габилая обратила внимание суда на то, что в материалах следствия указан один адрес, а обыск проводился по другому, где делать это оперативники не имели законного права.

Инга Габилая добавила, что к моменту избрания меры пресечения всем остальным задержанным уже было вынесено решение о задержании на один месяц. Поэтому ссылка суда на то, что, находясь на воле, Авидзба может согласовать свои действия с задержанными, не обоснована. При этом она подчеркнула, что Ахра Авидзба сам явился в здание СГБ, после чего был задержан, и мнение суда о том, что он может скрыться, не обосновано.

Адвокат обратилась к Кассационной коллегии Верховного суда изменить меру пресечения, освободить его из-под стражи и определить меру пресечения в виде домашнего ареста.

Затем слово предоставили Ахре Авидзба, который в своем выступлении обратил внимание суда на то, что после задержания на протяжении 46 часов ему не сообщали о причинах задержания.

Представитель Генпрокуратуры Инар Таркил высказался против удовлетворения кассационной жалобы. Он отметил, что Ахра Авидзба подозревается в умышленном хранении оружия и боеприпасов, что является тяжким преступлением.

Он отметил, что мера пресечения заключение под стражу принимается в тех случаях, когда подозреваемый может препятствовать правосудию, оказывать давление на свидетелей.

Ахра Авидзба заявил, что не собирается скрываться от правосудия, если Кассационная коллегия Верховного суда изберет ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Он напомнил, что в Службу государственной безопасности в день задержания он явился добровольно.

Адвокат Инга Габилая заявила о том, что будет обжаловать решение Кассационной коллегии в Президиуме Верховного суда.

4 марта помощник президента по международным связям Ахра Авидзба был задержан. В доме, в котором проживает Авидзба, сотрудниками СГБ и МВД были изъяты оружие и боеприпасы к нему. Возбужденно уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Сухумский городской суд 7 марта избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба и четверых его охранников - Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на один месяц.