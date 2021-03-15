Часть Гудауты останется без света утром во вторник 16 марта

Подстанцию в Гудауте отключат на два часа, чтобы провести ремонтные работы.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Во вторник 16 марта с 09.00 до 11.00 утра в связи с ремонтными работами будет отключена подстанция "Гудаута-110", сообщает "Черноморэнерго".

Эта подстанция питает центр города, Сухумское шоссе и несколько других улиц Гудауты.

"Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства