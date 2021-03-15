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Часть Гудауты останется без света утром во вторник 16 марта

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (368)
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Подстанцию в Гудауте отключат на два часа, чтобы провести ремонтные работы.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Во вторник 16 марта с 09.00 до 11.00 утра в связи с ремонтными работами будет отключена подстанция "Гудаута-110", сообщает "Черноморэнерго".

Эта подстанция питает центр города, Сухумское шоссе и несколько других улиц Гудауты.

"Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (368)

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