Часть Гудауты останется без света утром во вторник 16 марта

Подстанцию в Гудауте отключат на два часа, чтобы провести ремонтные работы.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Во вторник 16 марта с 09.00 до 11.00 утра в связи с ремонтными работами будет отключена подстанция "Гудаута-110", сообщает "Черноморэнерго".
Эта подстанция питает центр города, Сухумское шоссе и несколько других улиц Гудауты.
"Черноморэнерго" приносит извинения за доставленные неудобства
10 марта четверо лиц в масках совершили вооруженное нападение на дополнительный офис Амра-банка в Сухуме и вынесли более одного миллиона рублей.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13087 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12539 человек.
Заседание кассационной коллегии Верховного суда по апелляционной жалобе адвоката Инги Габилая на постановление Сухумского городского суда о задержании ее подзащитного Ахры Авидзба на один месяц состоялось в понедельник 15 марта.
Sputnikabkhazia
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