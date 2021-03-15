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Даур Кове награжден медалью "За поддержание мира в Абхазии"

© Foto / Министерство иностранных дел РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Церемония вручения медали прошла в Министерстве иностранных дел Абхазии в день рождения министра Даура Кове.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Приказом и.о. министра обороны, генерал-полковника Абхазии Беслана Цвижба от 15 марта 2021 года министр иностранных дел Даур Кове награжден медалью Минобороны "За поддержание мира в Абхазии" за большой личный вклад в достижении международного признания республики. Об этом сообщается на сайте МИД Абхазии.

Медаль вручили заместитель министра обороны Абхазии, статс-секретарь, генерал-майор Олег Аршба и начальник аппарата министра обороны генерал-майор Илья Гамисония. 

Церемония вручения медали прошла в МИД Абхазии.

Сегодня министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отмечает день рождения, ему исполнилось 42 года. Главу дипломатического ведомства Абхазии поздравил президент республики Аслан Бжания.


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