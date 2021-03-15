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Скончался пациент Гудаутского госпиталя, выявлено 15 случаев коронавируса

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210315/1032019343/Skonchalsya-patsient-Gudautskogo-gospitalya-vyyavleno-15-sluchaev-koronavirusa.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13087 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12539 человек.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии провели у 181 человека, диагноз COVID-19 подтвердился у 15 из них, сообщает Оперштаб по коронавирусу.

В сообщении говорится, что 14 марта скончался 82-летний пациент Гудаутского ковидного госпиталя. Клинический диагноз мужчины - новая коронавирусная инфекция и внебольничная полисегментарная пневмония, у него также были сопутствующие хронические заболевания.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 38 человек, у 17 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 22 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - один, в Ткуарчалской ЦРБ - два, в Гагрской ЦРБ – восемь.


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