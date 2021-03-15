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Задержан один из подозреваемых в ограблении допофиса "Амра-банка" в Сухуме

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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10 марта четверо лиц в масках совершили вооруженное нападение на дополнительный офис Амра-банка в Сухуме и вынесли более одного миллиона рублей.

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Милиция и сотрудники СГБ Абхазии задержали подозреваемого в разбойном нападении на дополнительный офис "Амра-банка" Алхаса Квициния, сообщается на сайте МВД.

© Foto / МВД РА
Квициния Алхас

Подозреваемый 1983 года рождения был задержан 13 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Он водворен в ИВС. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных соучастников преступления продолжаются.

Ограбление банка произошло в Сухуме 10 марта.

© Sputnik / Акоп Кущян
Ограбление банка произошло в Сухуме

Четверо лиц в масках совершили вооруженное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей.

Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле "Ford Galaxy". Позже машина была обнаружена горящей на улице Армейская в Сухуме.

По данному факту следственным отделом УВД по Сухуму 10 марта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 159 (разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере) и частью 2 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Абхазии.


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