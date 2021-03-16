Гудаутская центральная районная больница в период пандемии коронавируса принимала пациентов только в экстренных случаях.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Гудаутская ЦРБ начнет принимать пациентов в штатном режиме с апреля, об этом корреспонденту Sputnik сообщила замглавврача медучреждения Ангелина Отырба.

"Мы планируем начать (работу в штатном режиме - прим.) с апреля, потому что надо освободить основной корпус больницы, где еще остается несколько пациентов. После этого мы обработаем корпус, и он начнет работать в обычном режиме, а инфекционный блок как инфекционное отделение. График работы пока рассматривается", - сказала Отырба, подчеркнув, что работа в штатном режиме начнется после соответствующего указа Минздрава.

В марте 2020 года Гудаутскую ЦРБ переквалифицировали в ковид-госпиталь, там начали принимать только экстренных пациентов. Всех остальных перенаправляли в другие медучреждения страны.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за 15 марта, в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 38 человек, у 17 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии восемь человек, состояние здоровья 22 пациентов средней степени тяжести.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13087. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12539 человек.

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