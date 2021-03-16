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Перерегистрация инвалидов Отечественной войны Абхазии завершится в 2021 году

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В Абхазии
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В июле 2020 года в Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов началась перерегистрация.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Перерегистрация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов будет завершена в течение 2021 года, к настоящему моменту Фондом инвалидов обработано около тысячи двухсот документов в рамках перерегистрации, рассказал радио Sputnik заместитель руководителя Фонда Эмзар Ашуа.

"Перерегистрацию на данный момент прошло около тысячи двухсот человек, из них статус инвалидности остается под вопросом у 120 человек, они находятся в отдельном списке и работа по ним продолжается. Но дело в том, что многие еще не прошли перерегистрацию, в наши планы серьезным образом вмешалась пандемия", - подчеркнул Ашуа.

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В течение нескольких дней процесс перерегистрации инвалидов начнется во всех районных филиалах фонда. По итогам перерегистрации будут выдаваться новые удостоверения, так как на сегодня они отличаются друг от друга в зависимости от того, в каком районе были выданы документы.

"Список тех людей, статус инвалидности которых находится под вопросом, будет изучаться отдельно. Проводить перерегистрацию с открытием филиалов фонда будет легко, так как в Очамчырском районе - 400 человек, в Ткуарчалском – 90, в Гудаутском - 690, в Сухуме – 1200. Поэтому проводить эту работу в центральном офисе сложно, на это требуется много времени", - заметил Эмзар Ашуа.

Он подчеркнул, что пока не будет установлено, что тот или иной человек, обратившийся в центральный офис или филиалы фонда, является инвалидом войны, никакие лекарства ему выдаваться не будут.

В работе по перерегистрации инвалидов войны будет участвовать медико-социальная экспертная комиссии, в которую войдут представители Минздрава, Фонда инвалидов, Минобороны, Министерства соцобеспечения.

Ежегодно в бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии поступает около ста миллионов рублей от налогоплательщиков. Эти средства предназначены для лечения и реабилитации ветеранов-инвалидов.

© Sputnik / Асмат Цвижба
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"Наличные деньги никто в руки не получает, если, допустим, инвалиду нужно выехать за пределы республики на лечение, то средства поступают на счет лечебного учреждения, в котором он будет лечиться, а расходы на дорогу поступают на личный счет ветерана", - уточнил Ашуа.

Если инвалид лечится в местном лечебном учреждении, то расходы оплачивает Фонд в размере десяти тысяч рублей. Всего за 2020 год Фонд инвалидов помог 1500 ветеранам и приобрел лекарства на 35 миллионов рублей, сообщил он.

Всего за прошлый год на счет организации поступило 113 миллионов из запланированных 153 миллионов рублей. На лечение в Россию в 2020 году было направлено около 500 инвалидов. 


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