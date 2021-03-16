Главы туристических ведомств России и Абхазии обсудили вопросы взаимодействия

Встреча состоялась в рамках XXVII международной выставки MITT-2021, на которой, помимо 200 стран, представлена и Абхазия.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Главы туристических ведомств Абхазии и России обсудили вопросы взаимодействия и подписание меморандума о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Минтуризма республики.

Теймураз Хишба встретился с Зариной Догузовой в рамках XXVII международной выставки MITT-2021 в павильоне Абхазии.

Абхазия на MITT представлена павильоном, на котором свои возможности демонстрируют туристические организации, туроператоры, туркомпании, пансионаты, тургостиницы. Глава Ростуризма ознакомилась с презентационными материалами об Абхазии.

В этом году в выставке участвуют более 200 стран, в том числе Малайзия, Мальдивы, Турция, Греция, Болгария, Черногория, Таиланд, Албания, Никарагуа и другие.

MITT – это международная выставка и деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний, где поставщики туристических продуктов и услуг встречаются с прямыми потребителями, находят новых клиентов и партнеров по бизнесу.