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Главы туристических ведомств России и Абхазии обсудили вопросы взаимодействия

© Foto / MITT
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210316/1032023498/Glavy-turisticheskikh-vedomstv-Rossii-i-Abkhazii-obsudili-voprosy-vzaimodeystviya.html

Встреча состоялась в рамках XXVII международной выставки MITT-2021, на которой, помимо 200 стран, представлена и Абхазия.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Главы туристических ведомств Абхазии и России обсудили вопросы взаимодействия и подписание меморандума о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Минтуризма республики.

© Foto / Министерство по туризму РА
Минтуризма Абхазии участвует в туристической выставке MITT-2021 в Москве

Теймураз Хишба встретился с Зариной Догузовой в рамках XXVII международной выставки MITT-2021 в павильоне Абхазии.

Абхазия на MITT представлена павильоном, на котором свои возможности демонстрируют туристические организации, туроператоры, туркомпании, пансионаты, тургостиницы. Глава Ростуризма ознакомилась с презентационными материалами об Абхазии.

В этом году в выставке участвуют более 200 стран, в том числе Малайзия, Мальдивы, Турция, Греция, Болгария, Черногория, Таиланд, Албания, Никарагуа и другие.

MITT – это международная выставка и деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний, где поставщики туристических продуктов и услуг встречаются с прямыми потребителями, находят новых клиентов и партнеров по бизнесу.


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