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Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (43)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210316/1032023813/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-sredu-17-marta.html

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора Средиземноморского циклона.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. В среду, 17 марта, погоду Черноморского побережья Абхазии формирует холодный атмосферный фронт циклона с юга. Облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня дождь с грозой, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах снег с дождем, снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду, местами в порывах до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от+ 4°С до +9°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (43)

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