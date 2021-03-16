Прогноз погоды в Абхазии на среду 17 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора Средиземноморского циклона.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. В среду, 17 марта, погоду Черноморского побережья Абхазии формирует холодный атмосферный фронт циклона с юга. Облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня дождь с грозой, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах снег с дождем, снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду, местами в порывах до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от+ 4°С до +9°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-90%.