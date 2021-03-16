Часть Сухума останется без воды 17 марта

Отключение воды в части столицы связано с прорывом водовода на головном сооружении насосной станции №2.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в части Сухума с 00:00 до 20:00 в среду 17 марта, сообщает "Водоканал".

Отключение затронет следующие районы столицы: Старый поселок, ВИЭМ, нагорная и центральная части города, Маяк.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.