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Часть Сухума останется без воды 17 марта

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Отключение воды в части столицы связано с прорывом водовода на головном сооружении насосной станции №2.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в части Сухума с 00:00 до 20:00 в среду 17 марта, сообщает "Водоканал".

Отключение затронет следующие районы столицы: Старый поселок, ВИЭМ, нагорная и центральная части города, Маяк.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.


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