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Генпрокуратура Абхазии проверила соблюдение требований СЭС в школах и детсадах

© Sputnik
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210316/1032025949/Genprokuratura-Abkhazii-proverila-soblyudenie-trebovaniy-SES-v-shkolakh-i-detsadakh.html

С 15 февраля разрешена деятельность дошкольных организаций и общеобразовательных организаций для учеников 1 – 4 классов, а с 22 февраля 5 – 11 классов.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. В образовательных учреждениях страны в целом соблюдаются новые санитарно-эпидемиологические требования в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

© Sputnik / Марианна Кубрава
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К таким выводам ведомство пришло по итогам проверок в районах республики и Сухуме. Проверки проводились по поручению первого заместителя генерального прокурора Дамира Квициния.

Пресс-служба ведомства отмечает, что во всех общеобразовательных учреждениях республики приостановлено функционирование пищеблоков. 

Вместе с тем в ходе инспектирования некоторых средних школ с участием санврачей и в присутствии руководителей учреждений установлены нарушения соблюдений санитарно-эпидемиологических требований - температурный режим в учебных заведениях не соблюдается, проветривание и уборка помещений проводится нерегулярно.

Также в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях республики, за исключением нескольких учреждений в Сухуме, отсутствует специальное оборудование для обеззараживания воздуха - рециркуляторы. Ни руководством образовательных учреждений, ни руководством отделов образования никакие меры для устранения этого нарушения не предпринимались.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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В зависимости от количества учащихся руководством многих школ введен режим занятий в две смены в различные дни недели. Однако отсутствие в некоторых учебных учреждениях дополнительных учебных площадей и дополнительного оборудования является причиной нарушения дистанции при рассаживании учащихся в учебных кабинетах.

По итогам проверок по выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования: внесены представления главам администраций районов, некоторые руководители образовательных учреждений получили предостережения, одно должностное лицо привлечено к административной ответственности.


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