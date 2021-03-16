Генпрокуратура Абхазии проверила соблюдение требований СЭС в школах и детсадах

С 15 февраля разрешена деятельность дошкольных организаций и общеобразовательных организаций для учеников 1 – 4 классов, а с 22 февраля 5 – 11 классов.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. В образовательных учреждениях страны в целом соблюдаются новые санитарно-эпидемиологические требования в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

К таким выводам ведомство пришло по итогам проверок в районах республики и Сухуме. Проверки проводились по поручению первого заместителя генерального прокурора Дамира Квициния.

Пресс-служба ведомства отмечает, что во всех общеобразовательных учреждениях республики приостановлено функционирование пищеблоков.

Вместе с тем в ходе инспектирования некоторых средних школ с участием санврачей и в присутствии руководителей учреждений установлены нарушения соблюдений санитарно-эпидемиологических требований - температурный режим в учебных заведениях не соблюдается, проветривание и уборка помещений проводится нерегулярно.

Также в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях республики, за исключением нескольких учреждений в Сухуме, отсутствует специальное оборудование для обеззараживания воздуха - рециркуляторы. Ни руководством образовательных учреждений, ни руководством отделов образования никакие меры для устранения этого нарушения не предпринимались.

В зависимости от количества учащихся руководством многих школ введен режим занятий в две смены в различные дни недели. Однако отсутствие в некоторых учебных учреждениях дополнительных учебных площадей и дополнительного оборудования является причиной нарушения дистанции при рассаживании учащихся в учебных кабинетах.

По итогам проверок по выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования: внесены представления главам администраций районов, некоторые руководители образовательных учреждений получили предостережения, одно должностное лицо привлечено к административной ответственности.