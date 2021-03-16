В Абхазии за сутки зафиксировано 34 новых случая COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13121 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12560 человек.

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 34 человек из 261 протестированного за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19,

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 40 человек, у 24 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 16 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 3, в Ткуарчалской ЦРБ - 1, в Гагрской ЦРБ - 10.