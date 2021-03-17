Ольга Брендель: художница из "поселка чудаков"

О жизни, творчестве и знаменитых гостях в доме известной сухумской художницы Ольги Брендель, в день ее рождения читайте в материале Sputnik.

Арифа Капба, Sputnik

"Поселок чудаков" – так в шутку называли место на окраине Сухума, где некогда жила и творила сухумская художница Ольга Брендель. Так это место прозвали местные жители, из-за того что слишком много "чудаков" облюбовали его для постройки своих дач – среди них художники, музыканты, фотографы, известнейшие филологи. Но о них позже.

Дом в этом месте построил еще отец художницы. Все окна выходят к морю, а в окна заглядывают посаженные хозяевами камелии, олеандры, жасмин. Отсюда открывается потрясающий вид на сухумскую бухту. И прямо во дворе у дома стоит огромный дуб, единственный представитель древнего леса, который когда-то в этом месте доходил до самого моря. Под виноградной беседкой стоит стол, на котором чудесная мозаика с каким-то цветочным сюжетом, над столом фонарь – идеальное место, чтобы чудно проводить здесь теплые летние и осенние вечера. Во влажной зелени сада притаились пахучие фиалки. Внутри дома старые книжные шкафы и полки, на которых русская и зарубежная классика.

© Foto / Арифа Капба Работы Ольги Брендель

Семья Брендель в Абхазии

"Фамилия Брендель немецкая. Представители этой фамилии жили когда-то в Швеции, позже они переехали в Россию", — начинает рассказ о матери дочь художницы, которую тоже зовут Ольга, так что об Ольге Брендель мне рассказывала тоже Ольга Брендель. Мы беседовали с ней в одной из комнат дома, построенного ее дедом Владимиром Николаевичем Бренделем. Он родился и жил в Москве, по профессии был ветеринар, часто менял место жительства и уезжал туда, где больше нуждались в хороших специалистах. Так и оказался на Украине, где у него родилась в городе Борзна дочь Ольга.

В Абхазии жил родственник семьи Брендель, к которому они часто приезжали в гости. Однажды в Абхазии Владимир Брендель познакомился с Нестором Лакоба и получил от него приглашение поселиться здесь и работать первым ветеринарным врачом. Брендель с женой Анной Александровной Жибровской и с детьми переезжают жить в Абхазию. Поначалу они жили в Цебельде, где у Владимира Николаевича было много работы – он присматривал за большим стадом овец. Ольге Владимировне Брендель на момент переезда было всего четыре года, это было в 1927 году. Позже семья переехала в Сухум, по словам Ольги Евгеньевны, семья Брендель в городе жила по соседству с семьей Фазиля Искандера, которого она называет домашним именем Зючка.

Идея построить дачу на окраине города у Владимира Бренделя возникла чуть позже. Строил он ее не один, а вместе с известным художником, одним из основателей Союза художников Абхазии Валентином Семеновичем Контаревым. В 1934 году дача у моря, разделенная на две семьи – для Брендель и Контаревых – была готова.

"В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война и стали бомбить Сухум, — продолжает свой рассказ Ольга, — они окончательно переехали сюда, и это место из дачи превратилось в их дом. Больше они в город не возвращались".

© Foto / из архива семьи Брендель Брендель с Алексеем Левицким

Уроки живописи и музыкальные вечера

Первым учителем рисования у юной Ольги Брендель стал друг ее отца, да и почти член семьи Валентин Контарев, живший в другой половине их дома.

"Мама рассказывала, — говорит Ольга Брендель, — что Контарев начинал занятия даже не с обучения рисунку, а с того, как нужно правильно надевать холст на подрамник, то есть учил ее самым азам".

На первых рисунках юной Брендель, конечно, было то, что она с детства видела перед глазами, – море. Позже она будет рисовать его так часто и так по-разному, что получит репутацию художника-мариниста. Но вот плавать в море художница не любила, шутила, что перекупалась в детстве. Где-то годам к тридцати совсем не подходила к воде, уверяет дочь.

После восьмого класса Брендель поступила в Сухумское художественное училище. В юности она увлекалась не только живописью, но и танцами. Брала уроки в балетной школе-студии Гореловой.

"Балет и танцы очень интересовали маму, она всегда, до конца жизни, умела прекрасно танцевать все классические танцы. Подумывала даже, а не стать ли ей танцовщицей, но потом так рассчитала и поняла, что старенькой уже не потанцуешь, и решила выбрать живопись", — улыбается дочь.

Будущая художница росла в творческой атмосфере. Довольно часто участвовала в музыкальных вечерах, которые устраивались в городе. Большим мастером музыки был Валентин Контарев, он играл на скрипке и даже умел чинить музыкальные инструменты. Дед художницы Владимир Николаевич играл на фортепиано и виолончели.

"Такие вечера устраивались в "Доме интеллигенции", — рассказывает Брендель, — то есть это был такой дом мецената Фишкова, иногда и в доме Шервашидзе бывали подобные домашние концерты".

В 1940 году Брендель поступила в Московское художественное училище. В 1943 году поступает в Тбилисскую академию художеств на факультет живописи. Но и это учебное заведение она не окончила – ее слишком большое увлечение западным искусством не внушало доверия профессорам – ее исключают из академии.

Дочь художницы, рассказывая об этом эпизоде из жизни матери, указывает на автопортрет Ольги Брендель, который висит на стене прямо над столом, говорит: "Она привезла его из Тбилиси, там нарисовала и показала отцу, чтобы доказать, что рисовать она научилась".

© Foto / из архива семьи Брендель Ольга Брендель

По словам дочери, по-настоящему писать картины, а в особенности морские пейзажи, Ольга Владимировна Брендель научилась в Крыму, куда она уехала работать уже в довольно зрелом возрасте.

Вернувшись в Сухум, она рисовала море, стоя у мольберта на пляже, а иногда прямо из комнаты, откуда открывались прекрасные виды. В шестидесятых годах в доме был надстроен второй этаж, где появилась большая мастерская для Ольги Владимировны, работать стало еще удобнее.

© Foto / из архива семьи Брендель Ольга Брендель с внуком

Ольга и Марина

Ближайшей приятельницей художницы Ольги Брендель была известный абхазский скульптор Марина Ефремовна Эшба.

"Они дружили с 1959 года. Она очень часто бывала у нас дома, мы бывали у нее, я даже считала, что у меня две мамы – моя родная и Марина. Когда мама писала портрет отца, — Ольга указывает на небольшую картину у окна, — Марина одновременно с нее лепила скульптуру".

Ольга Брендель вспоминает, что в середине шестидесятых годов Ольга Владимировна увлеклась творчеством постимпрессионистов, особенно живописью Ван Гога. Это увлечение усилилось после посещения Парижа вместе с Мариной Эшба, где они увидели картины любимых художников своими глазами. По возвращении из Франции Ольга Владимировна Брендель создает несколько работ в манере, очень напоминающей стиль постимпрессионистов.

"После Парижа она изменила свой стиль, отошла от реализма и осветила палитру", — говорит Ольга.

Художница Ольга Брендель также была одной из первых, кто занялся в Абхазии мозаикой. Они с Мариной Эшба получили заказ на оформление мозаикой Форелевого хозяйства в Гудаутском районе.

"Они не знали, как делать, не понимали техники и решили сначала все опробовать на стене нашего дома, — вспоминает дочь. — Мама и Марина пошли на берег, набрали много камней, подобрали всякую керамику и выложили ими стену нашего дома, это все и сейчас сохранилось снаружи – всякие парусники, чайки, словом, морская тематика".

Судя по дому, в котором жила семья Брендель, прежде чем приступить к оформлению Форелевого хозяйства, Ольга Владимировна еще долго "набивала руку" – мозаикой выложены и печь, и ванная, и часть стен.

© Foto / из архива семьи Брендель Портрет отца

Поездки и застолья

Ольга Брендель писала и абхазские пейзажи, часто выезжала, искала интересные места. Два года подряд она ездила в Дагестан, откуда привезла огромное количество прекрасных полотен. Внук художницы журналист Борис Войцеховский, который описывает дом своей бабушки, ее мастерскую и все пространство вокруг дома как нечто совершенно райское, так пишет о впечатлениях бабушки от поездок в Дагестан: "Она говорила о домах цвета охры в Чохе. О зелени Табасарана. О синеве Кубачи. О черноте моста, по которому им с дедом нужно было перейти реку, и что переход этот оказался совершенно невозможен, потому что на мост вылезло погреться невероятное количество змей".

Ездила Ольга Брендель в поисках натуры и в верхнюю Сванетию, и в Крым.

Работа Ольги Брендель

Работа Ольги Брендель

Работа Ольги Брендель

Работа Ольги Брендель

Работа Ольги Брендель 1 / 5 Работа Ольги Брендель

Кстати, Войцеховский в своих воспоминаниях касается и другой, почти "сакральной" темы. Увлеченно и упоенно он пишет о том, каким же гостеприимным был дом Ольги Брендель. Сама она готовила прекрасно и делала вино из винограда, который рос во дворе. А Марина Ефремовна, по свидетельству Войцеховского, отменно варила абысту: "Марина Эшба готовила великую мамалыгу. Как раз такую, что я люблю. В меру густую. Без меры ароматную. С копченым сыром. И потом – вот это была настоящая песня! – на тарелочке выносилась хрустящая корочка от этой самой мамалыги, достававшаяся тем, кто еще не разошелся по домам. А я расходиться не любил", — пишет внук.

© Foto / из архива семьи Брендель Портрет внука

В доме всегда было множество гостей, это были и соседи из "поселка чудаков", среди которых была, кстати, известный лингвист, филолог, создатель одного из лучших учебников для детей по английскому языку Валентина Скультэ.

Часто в доме Ольги Брендель бывал известный писатель Сергей Михалков, с которым у них почти родственные связи. "Он мне даже подарил несколько книжек, которые собственноручно подписал", — вспоминает Ольга. Перечислить всех знаменитых гостей, которые бывали у ее деда и мамы она затрудняется, но особенно выделяет Фазиля (Зючку) Искандера.

"Самое его любимое дело было порыбачить, — говорит Брендель. — Заплывали с мои отцом на лодке далеко в море и ловили рыбу, иногда и меня брали с собой, а потом возвращались, коптили эту рыбу, жарили, садились за стол, выпивали вина из изабеллы, и Зючка вставал и начинал читать стихотворение "В давильне давят виноград". И вы не представляете, какое это было наслаждение слышать, как он это эмоционально читал".

Ольга Брендель-младшая работает в Абхазском институте гуманитарных исследований, она писала об абхазских художниках – Валерии Гамгиа, Сергее Габелия. Во время Отечественной войны народа Абхазии она сумела записать множество воспоминаний своей матери и практически готова к выходу книга о матери.

© Foto / из архива семьи Брендель Портрет дочери

"Эту книгу когда-то я даже показывала Владиславу Григорьевичу Ардзинба, и даже он хотел дать мне деньги на ее издание, а я не взяла, а теперь это все лежит у меня собранное. Хочу издать не просто книгу, а альбом с ее работами в хорошем качестве".

Дом Ольги Брендель-младшей я покидала с ощущением, что ее мама-художница вовсе не покинула этот мир, а находится где-то рядом с этим домом, с этим садом, с этим морем.