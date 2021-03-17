"Веер", шестидневка и смены: как проходят занятия в школах Абхазии

Учебный процесс для учеников начальных классов в школах Абхазии возобновился после длительного перерыва из-за угрозы распространения коронавируса 15 февраля. Спустя неделю в школу пошли также старшеклассники.

О том, какой график и режим занятий установлен в каждом из районов республики, какая посещаемость учеников, есть ли заболевшие среди педагогов и учащихся, а также какие изменения внесены в программу обучения, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Гагрский район

В 18 школах Гагрского района числится 4972 ученика. В шести школах из них введены две смены. Как рассказала заведующая отделом образования администрации Гагрского района Мадина Ажиба, это связано с относительно большим количеством учеников в этих школах и материально-технической базой, а именно, исходя из количества кабинетов, корпусов в школах и площади коридоров.

"В двух школах, где количество учеников в классах превышало 20 человек, мы разделили на две группы. Это гагрская средняя школа №4 и Цандрипшская школа. Также мы во всех школах установили график занятий с понедельника по пятницу, но в субботу ввели методический день, когда каждый педагог, в особенности по математике, физике и химии, бесплатно проводят уроки для того, чтобы восполнить пробелы", - отметила Ажиба.

На "удаленке" по-прежнему остаются такие дисциплины, как физкультура, пение и начальная военная подготовка (НВП). Мадина Ажиба подчеркнула, что в преподавании физической культуры она обратила внимание на ряд упущений, которые необходимо устранять.

"На экзаменах по физкультуре среди 9 и 11 классов сдается и теория, и практика. Я столкнулась с тем, что по факту учителя только практикой занимались, а теоретический материал был упущен. Мы разработали три ступени образовательной теории, готовим публикацию этого материала в газете "Ашколеи апстазаареи" (Школа и жизнь - прим.). Вот эту теорию дети по субботам удаленно изучают, используя современные технологии", - объяснила Ажиба.

После открытия школ посещаемость была от 88% до 90%. В период похолодания и снегопадов она снизилась в среднем до 83%, но уже с этой недели Ажиба наблюдает улучшение ситуации с этим в школах. Как она уточнила, многие родители в период холодов не захотели отпускать детей на занятия, так как подача электроэнергии была нестабильной.

В Гагрском районе трудятся 516 педагогов. Со дня возобновления учебного процесса ни один из учителей коронавирусом не заболел. За все время пандемии избежать этого недуга не сумели около 70 педагогов. Полной статистикой заболеваемости среди детей Ажиба не обладает, но ей известно примерно о двадцати случаях.

Гудаутский район

Всего в Гудаутском районе 29 школ, в которых учатся 3979 учеников, и работает 660 педагогов. По словам и.о. завотделом образования администрации Гудаутского района Светланы Айба, из общего числа только две школы работают в две смены – это средняя школа №2 и Бамборская школа.

"Количество учеников в этих школах свыше 600 и поэтому, например, в школе №2 начальные классы посещают первую смену, а старшие – вторую. Что касается Бамборской школы, там вперемешку, так как в этой школе три входа, несколько этажей здания и ученики начальных классов не пересекаются со старшеклассниками. То же самое в Новоафонской школе, где корпус начальной школы не соприкасается со старшей, но там работают в две смены", - уточнила Айба.

В школах, где от 20 до ста учеников, уроки проводятся в одну смену с понедельника по пятницу, но есть школы, где занимаются даже в субботу – средняя школа №2, Бамборская и села Хипста. Как объяснила Айба, такое решение принял педагогический коллектив этих учреждений, чтобы наверстать пробелы за время карантина в программе.

Посещаемость занятий в районе довольно высокая, констатировала Айба. По ее данным, она составляет около 95%. Стопроцентной посещаемости нет ни в дошкольных учреждениях, ни в школах в основном из-за сезонного гриппа. После возобновления занятий с 15 февраля был зафиксирован один случай заболевания коронавирусом среди педагогов из Гудаутского района.

Сухумский район

В Сухумском районе десять общеобразовательных школ, где знания получают 493 учащихся. Так как школы малочисленные и наполняемость классов не превышает 14 детей, необходимости во внедрении двух смен обучения там нет, рассказала заведующий отделом образования администрации Сухумского района Люля Сарсания.

"Мы работаем по шестидневной учебной неделе в одну смену. Самый большой контингент учащихся у нас в Гумистинской школе – 91 человек, а в других школах еще меньше. Педагогов в районе 143 человека, 23 из которых в возрасте старше 65 лет. Мы могли бы освободить их от работы до окончания пандемии с сохранением зарплаты, но все они предпочли выйти на работу и написали заявление о том, что готовы нести ответственность за свое решение", - поделилась она.

Сарсания добавила, что за год с начала пандемии коронавирусной инфекции в Абхазии около 20 педагогов заразились COVID-19, но к середине марта 2021 года ни одного зафиксированного случая заболевания этим вирусом нет. За тот же отрезок времени ни один учащийся из Сухумского района коронавирусом не заболел.

Завотделом образования также подчеркнула, что в школах района строго соблюдаются все рекомендации СЭС.

"Мы сами тоже за свой счет приобретали термометры, антисептики, дезинфицирующие средства для поверхностей, но и Министерство просвещения оказывает помощь в этом вопросе. Ими были выделены бактерицидные рециркуляторы воздуха в количестве 43 штук, разного рода антисептики, медицинские маски, перчатки", - отметила она.

По словам Сарсания, из-за карантина было потеряно много времени, учебный план и тематическое планирование были пересмотрены, чтобы дети хотя бы в сжатом виде успели освоить материал в текущем учебном году.

Сухум

В столице Абхазии 14 общеобразовательных школ, одна вспомогательная школа и очно-заочная школа. Учеников - 8786 и 720 педагогов. Как рассказала заведующая Управлением образования администрации Сухума Астанда Таркил, сложившаяся в наши дни эпидобстановка не позволяет проводить учебный процесс в привычном "докоронавирусном" виде, по этой причине было решено ввести три формы обучения.

"Для того чтобы организовать учебный процесс, в первую очередь акцент сделан на защите здоровья детей и педагогов, сокращены учебные часы, учебный план и тематическое планирование. Многочисленные классы были разделены на две группы и занятия проводятся в две смены", - отметила Таркил.

Она также уточнила, что в школах с небольшим количеством учеников и вспомогательной школе уроки проводятся ежедневно с понедельника по пятницу в одну и две смены.

Многочисленные школы такие, как №2, №3, №4, №5, №6, №10, №14 и №15 перешли на трехдневный режим работы, что предполагает обучение с пятого по одиннадцатые классы с понедельника по среду, а в последующие дни, включая субботу, уроки посещают ученики с первого по четвертые классы. Если ученик в течение двух дней отсутствует на уроках, педагоги связываются с ним онлайн для коррекции знаний по пройденным темам, подчеркнула Таркил.

В соответствии с учебным планом Абхазский государственный университет ежегодно направляет студентов старших курсов педагогического факультета на практику в столичные школы, и этот год не стал исключением. Молодые специалисты заменили нескольких учителей старше 60 лет в основном по математике и русскому языку в средних школах №6 и №3.

Все школы и дошкольные учреждения столицы республики обеспечены необходимыми дезинфицирующими средствами. Министерством просвещения выделено 209 рециркуляторов воздуха, которые были распределены, сказала Таркил и добавила, что для оснащения всех классов в городе нужно столько же.

За всю время пандемии около 20% педагогов Сухума переболели коронавирусом, поделилась данными Таркил. На сегодняшний день ни у кого из учителей COVID-19 не выявлен, но несколько учеников, которые контактировали с заболевшими родителями, находятся на самоизоляции.

Гулрыпшский район

В соответствии с распоряжением руководства СЭС страны в школах Гулрыпшского района, как и по всей стране, продолжительность уроков сокращена до 30 минут для начальных классов и по 40 минут для старшеклассников, рассказал заведующий отделом образования администрации Гулрыпшского района Дмитрий Габлия.

"В двух из 13 школ - Драндской и Гулрыпшской обучение проходит в две смены. В первую смену приходит ученики начальных классов, во вторую – с 5 по 11 классы. Остальные школы работают в одну смену с 9:00, так как количество в классах не превышает 20 человек. Есть всего два класса, где детей больше 20 и там мы применяем, так называемое, веерное посещение. То есть, часть учащихся неделю посещают уроки, получают задания и в течение второй недели они их выполняют дома. По истечении первой недели их заменяет другая группа детей. Всего три группы", - поделился Габлия.

Во всех школах района, где обучаются 1784 ученика и работают 295 педагогов, занятия проводятся с понедельника по субботу включительно, иначе, подчеркнул Габлия, освоить хотя бы большую часть программы в сроки не удастся.

Он также добавил, что директора школ ежедневно передают в отдел образования информацию о посещаемости. Минимум был зафиксирован в марте, когда выпал снег. Тогда на уроки не пришли около 30% учеников от общего числа. В среднем эти показатели варьируются от 15% до 20%.

За время пандемии коронавирусом переболело восемь учителей школ и детских садов Гулрыпшского района. Подтвержденных данных среди учеников нет.

Очамчырский район

Среднее количество учеников в школах Очамчырского района от 100 до 120 человек. На шестидневный режим обучения перешли после того, как старшеклассников допустили к занятиям.

По словам заведующего отделом образования администрации Очамчырского района Феликса Джинджия, вводить смены в учебный процесс необходимости нет.

"В нашем районе 26 школ и один детсад. Более 2200 учеников около 460 учителей. Мы обеспечены всем необходимым для защиты от коронавируса. Всеми дезинфицирующими средствами обеспечивает государство. Уже поступала первая партия рециркуляторов – 115 штук, которые установлены в классах, где преподают педагоги старше 60 лет. Ждем вторую партию в ближайшее время. Ежедневно директора нас информируют о посещаемости. В среднем – это около 80-90%", - отметил он.

Такая статистика распространяется только в будние дни, но в субботу она снижается до 60-70%. По мнению Джинджия, это связано с тем, что дети еще не привыкли к занятиям в выходные дни.

Ткуарчалский район

Переходить на "шестидневку" в Ткуарчалском районе пришлось только ученикам первых классов пяти абхазских школ. Как пояснил заведующий отделом образования этого района Дмитрий Мушба, такая необходимость была связана с тем, что в таком возрасте детям необходимо выучить алфавит, иначе со временем им станет еще сложнее это выполнить.

Всего в Ткуарчалском районе 16 школ, три детских сада, по одной вспомогательной и спортивной школе. В виду того, что в этих учреждениях учеников немного, занятия проводятся в привычном режиме.

"У нас есть возможность проводить учебный процесс в полном объеме и по обычному распорядку. Нет необходимости делить классы на группы, вводить две смены. При этом мы переработали программы по всем предметам. Больше всего учеников в средней школе №2, которая расположена в черте города и в школе села Окум. Там обучается по 202 ребенка", - рассказал Мушба.

Из 1673 учеников коронавирусом переболело 56 человек, из 352 педагогов – 12. После открытия школ ни один педагог не отказался выходить на работу, и все они выполняют свои задачи, уточнил он.

Предоставленные государством во время карантина дезинфицирующие средства были сохранены и их раздали уже после открытия школ. Администрация Ткуарчала также выделила деньги на это. Рециркуляторов воздуха от Минпросвещения в школы района поступило в количестве 102 штук. Для обеспечения всех классов нужно почти в два раза больше.

Галский район

В Галском районе 19 школ, 17 из них расположены в сельской местности. Там занятия проводятся в одну смену. В городских школах – в две смены. Исходили из количества учеников. Шестидневный режим установлен во всех школах района.

"В средней школе №2 с первого по четвертый классы занятия с 9:00 до 11:30, в 13:30 приходят ученики с 5 по 11 классы. В школе №1 четыре класса, где по 26-27 учащихся, ходят в две смены", - рассказала заведующий отделом образования администрации Галского района Екатерина Габелия.

Перед тем как приступить к учебному процессу, добавила она, все учителя прошли тестирование на коронавирус. В двух городских школах болели девять сотрудников. У трех работников двух дошкольных учреждений это заболевание также подтвердилось. Специалисты были отправлены на самоизоляцию, и спустя две недели лечения тест показал отрицательный результат. Среди детей заболевших нет.

В Галском районе 2800 учеников и 650 учителей. Посещаемость занятий в среднем составляет 10%. Как объяснила Габелия, некоторые родители опасаются вируса и не пускают своих детей в школу. Также на статистику влияет сезонный грипп. В период снегопадов посещаемость резко снизилась.