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Абхазия и Куба осбудили вопросы сотрудничества в области туризма

© Foto / Министерство по туризму РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Республика Абхазия принимает участие в XXVII Международной туристической выставке MITT-2021 в Москве.

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба встретился в Москве в рамках туристической выставки MITT-2021 со своим кубинским коллегой Хуаном Карлосом Гарсиа Грандой. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма республики.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в области туризма.

"Я готов сотрудничать с вами, если у вас есть такая заинтересованность", - заявил кубинский министр, рассказав о развитии туризма на Кубе.

В свою очередь министр туризма Абхазии Теймураз Хишба поблагодарил кубинского коллегу за интерес к Абхазии, рассказал об истории борьбы республики за независимость.

© Foto / Министерство по туризму РА
Минтуризма Абхазии участвует в туристической выставке MITT-2021 в Москве

"Кубу мы любим, потому что между Советским Союзом и Кубой была особая связь. Во времена правления Никиты Хрущева, когда с первым визитом в СССР прибыл Фидель Кастро, его повезли именно в Абхазию. К Фиделю в нашей стране относились с большим уважением, он для нас был героем! В Абхазии есть семьи, которые до сих пор хранят воспоминания о том, как у них гостил Фидель Кастро, есть много фотографий, где он пьет вино из абхазского рога, ест абхазскую еду", - отметил Хишба.

Глава Минтуризма также выразил надежду, что "не за горами тот день, когда Кубинская Республика также признает независимость Республики Абхазия".

Абхазия, по словам Теймураза Хишба, в 2021 году готовится принять до 1,5 миллиона гостей.


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