Георгий Воуба взят под домашний арест

Главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба обвиняют в превышении полномочий. В отношении них Генпрокуратурой заведено уголовное дело.

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя главного врача Республиканской больницы Георгия Воуба, сообщается на сайте суда.

По данным следствия, Воуба обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии предварительного следствия, заместитель главврача путем уговора подстрекал главврача Аппалона Гургулия к превышению должностных полномочий и хищению имущества больницы в особо крупном размере путем растраты на общую сумму в размере 1 522 531 рубль.

Георгий Воуба будет находиться под домашним арестом 20 суток, до 4 апреля 2021 года.

Ранее Аслану Цкуа, который также проходит обвиняемым по делу о растрате в Республиканской больнице, была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 апреля 2021 года.

Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий. По версии следствия, главный врач больницы заключил незаконный договор с индивидуальным предпринимателем Асланом Цкуа, а заместитель главврача подстрекал к совершению правонарушения.

5 февраля в Сухумском городском суде началось судебное слушание, на котором рассмотрели жалобу адвокатов Апполона Гургулия и Георгия Воуба. Они не были согласны с постановлением следователя Генпрокуратуры Наура Кирия о возбуждении уголовного дела в отношении их клиентов и сочли это обстоятельство незаконным. Сторона обвинения оспаривала такую позицию и привела свои доводы.

19 февраля Сухумский городской суд под председательством судьи Екатерины Тыркба признал уголовное дело в отношении Гургулия и его заместителя Воуба, а также индивидуального предпринимателя Аслана Цкуа законным и обоснованным.