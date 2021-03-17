Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием фронтального циклона с юга.

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. В четверг 18 марта ожидается облачная погода с прояснениями, сильный дождь с грозой, временами переходящий в умеренный. В предгорьях и горах снег с дождем, снег, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 10 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 5°С до +10°С, днем от +6°С до +11°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.