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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 18 марта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (44)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210317/1032033721/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-chetverg-18-marta.html

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием фронтального циклона с юга.

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. В четверг 18 марта ожидается облачная погода с прояснениями, сильный дождь с грозой, временами переходящий в умеренный. В предгорьях и горах снег с дождем, снег, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах от 10 до 15 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от + 5°С  до +10°С, днем от +6°С  до +11°С.

Температура морской воды +9°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (44)

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